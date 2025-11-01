قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: المتحف المصري الكبير يعكس مكانة مصر الثقافية

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد
حسن رضوان

أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق، ويعكس اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحياء الهوية الوطنية وتعزيز القوة الناعمة المصرية.

وقالت النائبة هند رشاد إن كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح كانت معبرة وشاملة، حملت رسائل فخر واعتزاز بتاريخ مصر العظيم، وأكدت على أن بناء الجمهورية الجديدة لا يكتمل إلا بالحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي الذي صنع هوية المصريين منذ آلاف السنين.

وأضافت أن المتحف المصري الكبير يعد واحدًا من أهم المشروعات الثقافية في العالم، ليس فقط لكونه أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة، ولكن لأنه يعكس رؤية الدولة المصرية الحديثة في دمج الثقافة بالتنمية والسياحة والاقتصاد، وهو ما يعزز من مكانة مصر كقبلة للتراث والحضارة الإنسانية.

وأوضحت النائبه هند رشاد أن الدولة المصرية نجحت في تحويل الحلم إلى حقيقة، من خلال مشروع يدمج بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة في عرض الآثار وتوثيق التاريخ، مما يجعله مركزًا عالميًا للبحث والدراسة والتبادل الثقافي.

واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها بتوجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالمشروعات الثقافية والفكرية، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة مضيئة في مسار الجمهورية الجديدة ويجسد صورة مصر الحديثة القادرة على الجمع بين الماضي العريق والمستقبل الواعد.

