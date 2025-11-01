أستاذ تاريخ معاصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير: مصر تعولم العالم دون صخب أو ضجيج

قال الدكتور خلف عبد العظيم الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن مصر الآن بعد افتتاح المتحف المصري الكبير "تعولم" العالم في إطار الحضارة المصرية دون صخب ودون ضجيج.

وأضاف "الميري" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "العولمة يمكن تعريفها في كلمات محدودة وهي أنها قدرة منتج ما على سيادة العالم".

وتابع: "العالم يأتي إليك طواعية لكي يتعولم من خلالك كما لو كان هذه منحة إلهية في هذا التوقيت الحرج استطاعت أن تنجز هذا الإنجاز على صعيد تعميق الهوية التي ظن البعض أنها تآكلت أمام الصراعات الإقليمية وأمام ما مرت به مصر من ظروف عسكرية وحروب على مدى الـ 50 سنة وما تمر به من بعض الضوائق بسبب مشروعات إستراتيجية".

واستطرد: "شوفنا التحديات نتيجة حروب كبيرة ومشروعات عملاقة فظن البعض أن مصر تآكلت أو تقع فتكون هذه العطية الآلهية، وأن المصريين إذا أرادوا فعلوا وإذا فعلوا فعلوا ما ظن به البعض مستحيلًا، وإذا كنا احتفلنا في شهر نوفمبر قبل سنوات عديدة بافتتاح قناة السويس فاليوم في مطلع نوفمبر نحتفل بافتتاح المتحف الذي يفوق افتتاح القناة وفيها نقلة نوعية لمصر لتظل مصر هي مصر الحضارة ومصر الكبيرة شاء من شاء وآبى من آبى".