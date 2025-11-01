قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
توك شو

أستاذ تاريخ معاصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير: مصر تعولم العالم دون صخب أو ضجيج

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور خلف عبد العظيم الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن مصر الآن بعد افتتاح المتحف المصري الكبير "تعولم" العالم في إطار الحضارة المصرية دون صخب ودون ضجيج.

وأضاف "الميري" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "العولمة يمكن تعريفها في كلمات محدودة وهي أنها قدرة منتج ما على سيادة العالم".

وتابع: "العالم يأتي إليك طواعية لكي يتعولم من خلالك كما لو كان هذه منحة إلهية في هذا التوقيت الحرج استطاعت أن تنجز هذا الإنجاز على صعيد تعميق الهوية التي ظن البعض أنها تآكلت أمام الصراعات الإقليمية وأمام ما مرت به مصر من ظروف عسكرية وحروب على مدى الـ 50 سنة وما تمر به من بعض الضوائق بسبب مشروعات إستراتيجية".

واستطرد: "شوفنا التحديات  نتيجة حروب كبيرة ومشروعات عملاقة فظن البعض أن مصر تآكلت أو تقع فتكون هذه العطية الآلهية، وأن المصريين إذا أرادوا فعلوا وإذا فعلوا فعلوا ما ظن به البعض مستحيلًا، وإذا كنا احتفلنا في شهر نوفمبر قبل سنوات عديدة بافتتاح قناة السويس فاليوم في مطلع نوفمبر نحتفل بافتتاح المتحف الذي يفوق افتتاح القناة وفيها نقلة نوعية لمصر لتظل مصر هي مصر الحضارة ومصر الكبيرة شاء من شاء وآبى من آبى".

المتحف المصري الكبير نشأت الديهي الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد