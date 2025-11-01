قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أغنية النيل والختام.. تفاصيل مشاركة منة عدلي القيعي في حفل افتتاح المتحف الكبير

احتفالية المتحف الكبير
احتفالية المتحف الكبير
قسم الفن

كشفت الشاعرة منة عدلي القيعي عن تفاصيل مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي أقيم مساء اليوم.

وكتبت منة عدلي القيعي عبر فيسبوك:"أنا ممتنة جدا إني كنت جزء بسيط من الاحتفال التاريخي دا بأغنية النيل وأغنية الختام للحدث الأكبر والأهم في عالمنا الحديث. شكرا جدا".

تزامنا مع النجاح العالمي الكبير الذي حققته احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بفريق كبير تحت إشراف محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والشركة المتحدة.

تم طرح صور وفيديوهات من كواليس إعداد وتصوير افتتاح المتحف المصري الكبير، للمخرج ومدير التصوير مازن المتجول حيث يشارك برؤيته الفنية في أهم حدث تاريخي يشهده العالم اليوم بمشاركة المخرج أحمد المرسي.
 
يأتي ذلك ليضيف لرصيده الإبداعي حيث حصد من قبل اشادات كبيرة بعد مشاركته كمخرج ومدير تصوير في احتفاليه موكب المومياوات الملكية عام ٢٠٢١.
 
مازن المتجول هو مخرج، مدير تصوير، ومصمم إضاءة مصري، بدأ مسيرته كأصغر مدير تصوير في مصر بعمر 23 عامًا ليعمل كمدير تصوير لأول فيلم روائي طويل له وهو الحاسة السابعة، تخرّج من المعهد العالي للسينما عام 2004، ولفت الأنظار بتميزه الفني والتقني. شارك المتجول في تصوير عدد كبير من أشهر الأفلام المصرية مثل نعمة باي، الوتر، كابتن هيما، تيتة رهيبة، ولاد رزق باجزائهالثلاثة، الذي نال عنه جائزة أفضل تصوير سينمائي تقديراً لعمله الاستثنائي إلى جانب الخلية، أحد أبرز أفلام الأكشن في تاريخ السينما المصرية.
تعاون المتجول مع وكالات عالمية و علامات تجارية كبرى في مجال الاعلانات. كما صور في عدة دول منها اسبانيا و ايطاليا و امريكا و البرازيل و اليابان وانجلترا وروسيا. في عام 2021، أبدع في إخراج وتصميم إضاءة موكب المومياوات الملكية الذي نال إشادة عالمية واسعة.

المتحف الكبير افتتاح المتحف الكبير منة عدلي القيعي

