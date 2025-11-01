أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد مشاركتها فى حفل افتتاح المتحف الكبير

عبرت الفنانة سلمى أبو ضيف عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير.

وفى أول تعليق لها، قالت سلمى أبو ضيف فى بيان لها : “إن من أكتر لحظات حياتي فخرًا مشاركتي في افتتاح المتحف المصري الكبير وتمثيل بلدي وحضارتي وأجدادي لحظة كانت مهمة حسيت بحضورهم ووجودهم حولي خلال التصوير تحت سفح الهرم و أبو الهول في ليلة يوجد القليل من الأشخاص حولي .. حسيت بهيبة بلدي و عظمتها اللي طول الوقت شيلاها في قلبي و بحكي للعالم كلة عليها في أي بلد أنا بزوره”.

وتابعت: هي مش مجرد بلد الحضارة و الثقافة بس هي أم الدنيا كلها .. ممتنه للحظة دي اللي أكيد هفضل أحكي عليها لكل أحفادي إن شاء الله عشان حب مصر دة مش حب عادي دة موروث و بيجري في دم كل مصري .. شكراً لكل القائميين علي تسجيل و تنفيذ الرؤية الحضارية و التاريخية اللي تليق بأسم مصر و عظمتها".

احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

أقيمت اليوم، السبت، احتفالية افتتاح المصري الكبير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفود أكثر من 70 دولة عربية وأوروبية، وعدد كبير من نجوم الفن.

ومن أبرز مفاجآت الحفل مشاركة العازفتين مريم وأميرة أبو زهرة، حفيدتا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، حيث قدمتا فقرة فنية مميزة على هامش الحفل.

احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

وظهر النجوم أحمد غزي، وأحمد مالك، وهدى المفتي، وسلمى أبو ضيف، في افتتاح الحفل، وقدموا استعراضا فرعونيا.

كما شاركت الفنانة ياسمينا العبد فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بفقرة فنية مميزة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.