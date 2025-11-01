سلمى أبو ضيف تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل افتتاح المتحف المصري، بحضور العديد من قادة وملوك وزعماء العالم ورؤساء الحكومات والوزراء.

وشارك في الافتتاح 79 وفداً رسمياً، منهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات مما يؤكد اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة الفرعونية القديمة ومكانة الدولة المصرية الكبيرة.

وفي إطار الاحتفال بمتحف المصري الكبير، تألقت الفنانة سلمى أبو ضيف أثناء الاستعداد للحفل، وشاركت جمهورها مجموعة من لقطات التجهيزات.

وارتدت الفنانة سلمى أبو ضيف فستانا طويلا فرعونيا باللون الأصفر الذهبي اللامع، مزينا بالأحجار الفيروزية بتصميم أنيق.

وتركت شعرها منسدلا، ووضعت على رأسها تاجا فرعونيا بتصميم تراثي مميز، ووضعت به بعض الإكسسوارات الفرعونية الخاصة بتزيين الشعر.

وتزينت سلمى أبو ضيف بالأساور الفرعونية وأساور الحية، ووضعت مكياجا فرعونيا يغلب عليه اللون الأصفر.