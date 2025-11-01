عمرو وهبة ينفي مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير

نفى الفنان عمرو وهبة مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي زُعم أنها له أثناء الفعالية.

ونشر "وهبة"، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" الصورة المتداولة، وعلق مازحًا: "ده مش أنا يا جماعة، أعمل إيه؟"، في إشارة إلى الشبه الكبير بينه وبين الشخص الذي ظهر في الصورة.

ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.