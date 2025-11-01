قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام وإبراهيم حسن: سعداء بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير
من باريس إلى نيودلهي .. افتتاح المتحف المصري الكبير حديث الصحافة العالمية
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
صحيفة عبرية: أزمة تجنيد الحريديم تعمق الانقسام الوجودي في إسرائيل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
صوت الفنان كريم عبد العزيز يزين حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
فرحانين.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير
نهضة بركان المغربي يكمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
فخر وعزة.. كلمة مؤثرة من أنوشكا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
مصطفى وزيري: افتتاح المتحف المصري الكبير إبهار أشاد به الجميع
المتحف المصري الكبير.. من هو إيهاب يونس صاحب الصوت الآسر للقلوب؟
برلمان

برلماني: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي وعالمي بكل المقاييس

قال النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا استثنائياً عالميًا بكل المقاييس، يضع مصر مجددًا في صدارة المشهد الثقافي والحضاري الدولي، ويُجسّد فلسفة الدولة في تحويل التاريخ إلى طاقة حاضرة تُلهم الأجيال وتخدم المستقبل.

وأضاف محمد البديوي ، أن هذا الصرح العملاق ليس مجرد متحف، بل مؤسسة حضارية متكاملة تمزج بين عبقرية المكان وروح الإنسان المصري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الإشادات الدولية من كبريات الصحف ووكالات الأنباء العالمية – من الإندبندنت البريطانية التي وصفته بـ«فخر أفريقيا الثقافي»، إلى الأسوشيتد برس الأمريكية التي اعتبرته مشروعًا ضخمًا يعزز السياحة والاقتصاد، مرورًا بـ دويتشه فيله الألمانية التي وصفته بأنه «رمز جديد للهوية الوطنية المصرية» – تعكس حجم الإنجاز وقوة الصورة التي تبعثها مصر للعالم.

وأكد البديوي أن المتحف المصري الكبير يمثل ثورة في علم المتاحف، وفق ما أكده المؤرخون والخبراء، حيث يمتد أثره إلى الثقافة والتعليم والاقتصاد والمجتمع، ويجعل من زيارة المتحف تجربة معرفية وإنسانية متكاملة للأسرة المصرية وللسائح القادم من كل بقاع الأرض.

