برلماني: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي وعالمي بكل المقاييس

قال النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا استثنائياً عالميًا بكل المقاييس، يضع مصر مجددًا في صدارة المشهد الثقافي والحضاري الدولي، ويُجسّد فلسفة الدولة في تحويل التاريخ إلى طاقة حاضرة تُلهم الأجيال وتخدم المستقبل.

وأضاف محمد البديوي ، أن هذا الصرح العملاق ليس مجرد متحف، بل مؤسسة حضارية متكاملة تمزج بين عبقرية المكان وروح الإنسان المصري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الإشادات الدولية من كبريات الصحف ووكالات الأنباء العالمية – من الإندبندنت البريطانية التي وصفته بـ«فخر أفريقيا الثقافي»، إلى الأسوشيتد برس الأمريكية التي اعتبرته مشروعًا ضخمًا يعزز السياحة والاقتصاد، مرورًا بـ دويتشه فيله الألمانية التي وصفته بأنه «رمز جديد للهوية الوطنية المصرية» – تعكس حجم الإنجاز وقوة الصورة التي تبعثها مصر للعالم.

وأكد البديوي أن المتحف المصري الكبير يمثل ثورة في علم المتاحف، وفق ما أكده المؤرخون والخبراء، حيث يمتد أثره إلى الثقافة والتعليم والاقتصاد والمجتمع، ويجعل من زيارة المتحف تجربة معرفية وإنسانية متكاملة للأسرة المصرية وللسائح القادم من كل بقاع الأرض.