تأجيل محاكمة 86 متهما بخلية الزيتون لجلسة 7 فبراير

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم اليوم، تأجيل محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 5888 لسنة 2025، جنايات الزيتون، لجلسة 7 فبراير لحضور المتهمين.

محاكمة 86 متهما بخلية الزيتون

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2002 وحتي 22 يوليو 2025، المتهمون انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جريمة إرهابية بان جمعوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وبيانات ومعلومات للجماعة موضوع الاتهام بقصد استخدامها في جرائم عدائية.