وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

هتك عرضها.. طالبة المقطم تروي لحظات الرعب في سيارة سائق تطبيق النقل الذكي

كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، سائقا يعمل بتطبيق شهير لتوصيل المواطنين ويبلغ من العمر 33 عاما الى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض طالبة واستمعت النيابة إلى أقوال الطالبة الضحية. 

أقوال الطالبة ضحية سائق تطبيق النقل الذكي 

شهدت بأنها وحال استقلالها للسيارة قيادة المتهم لإقلالها إلى محل سكنها فوجئت بقيامه بالحيد عن مساره فما ان استبينت ذلك باغتها منتزعاً هاتفها النقال ومختلساً مبلغ مالي منه وما ان حاولت الإستغاثه تعدى عليها بالضرب بأن جذبها من ملابسها مجبراً إياها على الجلوس بالمقعد الأمامي المجاور له مستغلاً في ذلك ضعف بنيتها وإحرازه لسلاح ابيض كتر - واعقب ذلك برطم رأسها بزجاج المقعد خاصتها واستطال بيده مواطن عفتها بان امسك بيده اليمنى تحتيها وحسر عنه ملابسه السفلية كاشفاً عورته مجبراً إياها علي أفعال مهينه  رطم رأسها بمقدمة السيارة فما ان قاومته حتى تعدى عليها بالضرب مما احدث ما بها من إصابات ثابته بتقرير الطب الشرعي قاصداً من ذلك خطفها وهتك عرضها وسرقتها بالقوة والإكراه

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليها وكان ذلك بالإكراه بأن استغل استقلالها للسيارة خاصته بمفردها وجهلها بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته وساقها إلى حيث محل ارتكابه للجرم اللاحق، فما إن استبينت محل تواجدها أشهر في وجهها سلاحاً ابيض - محل اتهام لاحق مُهدداً إياها ومتعدياً عليها بالضرب بأن جذبها من ملابسها للمقعد الأمامي المجاور له ورطم رأسها بزجاج السيارة تارة وبمقدمتها تارة أخرى حتى خارت قواها، فتمكن بتلك الوسيلة من إبعادها عن أعين المارة وذويها ورقبائها.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى عاصرتها حيث إنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض المجني عليها وكان ذلك بالقوة والاكراه مستغلا انها بمفردها وإحرازه للسلاح الأبيض - محل الاتهام اللاحق مما بث الرعب في جوفها فاستطال بيده لمواطن عفتها من أسفل كما  حسر ملابسه السفلية عن نفسه كاشفاً عـ ورته مجبراً إياها على فعل أمور مقززة، وما أن قاومته تعدى عليها بالضرب بتلك الوسيلة وشل مقاومتها وأحدث  إصابات ثابتة بتقرير الطب الشرعي- قاصداً هتك عرضها  بالقوة والإكراه. 

كما سرق المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليها وكان ذلك ليلاً وبالإكراه بأن انتزع هاتفها النقال من يدها واختلس المبلغ المالي وما أن قاومته تعدى عليها بالضرب بمختلف أنحاء جسدها حال احرازه سلاحاً ابيض وشل مقاومتها، فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من التحصل على المبلغ المالي. 

كما أحرز سلاحاً أبيض “كتر” دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية والمهنية. 

عقوبة التحرش

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

فتاة المقطم المقطم هتك عرض هتك عرض طالبة سائق نقل يهتك عرض طالبة

