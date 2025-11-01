برلماني: الافتتاح الأسطوري للمتحف المصري الكبير ملحمة وطنية يؤكد مجد مصر الحضاري

أشاد الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بعظمة الافتتاح الأسطوري للمتحف المصري الكبير الذي خطف أنظار العالم وأعاد للأذهان مجد الحضارة المصرية في أبهى صورها، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي لم يكن مجرد احتفال ثقافي بل كان يوماً استثنائياً في ذاكرة الوطن، ومشهدًا مهيبًا جسّد ما بلغته الدولة من تطور وتنظيم يليق بمكانتها التاريخية.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا الافتتاح يعبر عن رؤية القيادة السياسية في أن تكون الثقافة والحضارة جسرًا للتواصل الإنساني ورسالة سلام من أرض الكنانة إلى شعوب العالم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف الدول عكس المكانة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ورسخت صورة الدولة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، والقادرة على الجمع بين سحر الماضي وروعة الحاضر، لتقدّم نموذجاً عالمياً في الحفاظ على التراث وتطويره بما يخدم الأجيال القادمة.

وأضاف نائب الاسكندرية أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية جاءت بمثابة وثيقة وطنية تُجسد فلسفة الدولة المصرية في بناء الإنسان وإحياء الروح الحضارية التي ميّزت الأمة عبر العصور، مشيراً إلى أن حديث الرئيس حمل رسالة فخر واعتزاز بتاريخ هذا الوطن، ودعوة إلى العالم لمواصلة التعاون من أجل السلام والتنمية المستدامة.

ولفت النائب الصافي عبد العال إلى أن تأكيد الرئيس على تقدير جهود العاملين والكوادر المصرية التي ساهمت في إنجاز المشروع يعكس إيمانه العميق بقيمة الإنسان المصري وقدرته على الإبداع والتفوق، كما أن إشادته بالتعاون الدولي، خاصة مع اليابان، تُبرز روح الشراكة والانفتاح التي تتبناها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها الكبرى.