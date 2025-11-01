برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام من أرض الحضارة إلى العالم

قال النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، إن الاحتفال الأسطوري بافتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثاً عالمياً غير مسبوق في تاريخ الثقافة الإنسانية، حيث تجلت فيه هيبة الدولة وروعة التنظيم وجلال الحضور، مشيداً بالمشهد المضيء الذي جمع بين الفن والتاريخ والتقنية الحديثة، وبالانبهار العالمي الذي رافق الحدث، ليبقى هذا الافتتاح رمزاً لنهضة مصر الجديدة التي تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل يليق بعظمة حضارتها وتاريخها الخالد.

وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، أن المشاركة الواسعة لوفود من مختلف الدول في هذا العرس العالمي تعكس مكانة مصر الدولية واحترام العالم لريادتها الثقافية، مؤكداً أن الافتتاح لم يكن مجرد حدث أثري، بل رسالة سلام وتواصل بين الشعوب تُرسلها مصر من قلب التاريخ إلى المستقبل، في مشهد أكد للعالم أن القاهرة كانت وستظل عاصمة النور والحضارة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ قائلاً: كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال عبّرت عن جوهر الشخصية المصرية الأصيلة، حيث استدعى الرئيس روح التاريخ المصري العريق ليؤكد أن هذه الأمة التي علّمت العالم الكتابة والفن والعقيدة قادرة على أن تُعلّم من جديد كيف تبنى الحضارات بالسلام والعمل والمعرفة.