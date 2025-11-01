قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: المتحف المصري الكبير ملحمة إنجاز تؤكد أن مصر تبني المستقبل بفخر التاريخ

النائب عادل مأمون عتمان
حسن رضوان

أشاد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث التاريخي يعبر عن عظمة الدولة المصرية وقدرتها على تحويل الحلم إلى إنجاز واقعي يُبهر العالم.

وقال النائب عادل عتمان إن المتحف المصري الكبير يُعد من أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، حيث يجسد امتداد الدولة المصرية الحديثة لجذورها الحضارية العميقة، مشيرًا إلى أن ما حققته مصر في هذا المشروع العملاق يُعد إنجازًا غير مسبوق على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس السيسي عكست رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري والارتقاء بوعيه وثقافته، باعتبار الثقافة ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة موضحًا أن هذا المشروع القومي ليس مجرد متحف، بل رمز للهوية الوطنية ومصدر فخر لكل مصري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيُسهم في تنشيط حركة السياحة العالمية إلى مصر، وسيضعها في مقدمة الدول التي تمتلك مقومات حضارية وثقافية فريدة، مشيرًا إلى أن المتحف سيصبح مركزًا عالميًا للحوار بين الثقافات وحاضنة للتاريخ الإنساني المشترك.

واختتم النائب عادل مأمون عتمان تصريحه قائلاً:
"الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت يومًا بعد يوم أن اهتمامه بالإنسان المصري لا يقتصر على التنمية الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى بناء الوعي والحفاظ على التراث، وهي رسالة عميقة بأن مصر تبني المستقبل على أساس من التاريخ والهوية."

النائب عادل مأمون عتمان مجلس الشيوخ حزب الجبهة الوطنية

