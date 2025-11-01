مجدي مرشد مهنئا بافتتاح المتحف الكبير : تجسيد حقيقي لعبقرية الإرادة المصرية

قدم الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، خالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، ووصف هذه اللحظة بأنها تجسيد حقيقي لـ«عبقرية الإرادة المصرية» التي لا تعرف المستحيل.

وقال مرشد إن احتفالية الافتتاح، التي شهدت حضور زعماء وملوك ورؤساء دول من مختلف أنحاء العالم، تؤكد مكانة مصر على الساحة العالمية، وتجسد قدرة الوطن على استقطاب الأنظار عبر إنجاز حضاري يفوق التوقعات.

وأضاف أن المتحف ليس مجرد مشروع ثقافي أو أثري، بل «رمز لإرادة مصر العصرية» التي تربط بين تراث آلاف السنين وبين بناء المستقبل. وأشار إلى أن هذا المشروع تحول من حلم دام نحو 30 عامًا إلى واقع ملموس، بارادة سياسة قوية لديها قدرة على بناء مستقبل عظيم لللشعب المصري

وشدد مرشد على أن ما أنجزته مصر في هذا المشروع العملاق يعيد رسم صورتها أمام العالم كقوة حضارية معاصرة تعرف كيف تُكرم ماضيها وتستثمره من أجل المستقبل، موجها رسالة تقدير لكل الايادى المصرية التي ساهمت في إخراج هذا الإنجاز الثقافي للعالم.