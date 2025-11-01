برلماني: افتتاح المتحف الكبير أيقونة حضارية تجسد عظمة مصر وريادتها الثقافية

قال النائب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي فريد الأجيال ستتحدث عنه لافتا الي ان المتحف أيقونة حضارية تجسد عظمة مصر وريادتها الثقافية على مر العصور، مؤكدة أن هذا الصرح العالمي يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء جمهورية جديدة تجمع بين أصالة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل.

‎ واضاف حجازي، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع أثري، بل رسالة سلام وثقافة من أرض الكنانة إلى العالم، مؤكدا أن مصر كانت وستظل منارة للحضارة ومركزًا للإشعاع الإنساني عبر التاريخ مشيرا إلى أن المتحف المصري أكبر متحف أثري في العالم، يضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تروي قصة الحضارة المصرية القديمة، ويُعد هدية مصر إلى الإنسانية لما يحتويه من كنوز فريدة تمثل تراث البشرية



‎وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيُحدث نقلة نوعية في قطاع السياحة، و جذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كوجهة ثقافية وسياحية رائدة

وأردف حجازي، أن المتحف سيكون جسرًا ثقافيًا بين الماضي والمستقبل، ومنارة عالمية للبحث والتعليم والتفاعل الحضاري، فضلًا عن دوره في تنشيط السياحة وتعزيز الصناعات الثقافية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.