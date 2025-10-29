قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة كبرى .. أزمة نقص بنج الأسنان في السوق المحلي «مُفتعلة» | تفاصيل
قبل زيارة ترامب لـ «سول».. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باتجاه البحر
غدًا .. محمود ناجي حكماً لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز
البحث عن الكنز| حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المرج
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر
لمن ضاق به الحال.. ردد دعاء النبي لفك الكرب وتفريج الهموم
ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته
إصدار عُملات تذكارية «ذهب وفضة» بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
ناقد رياضي: الأهلي خلّص مع محمد حمدي للانضمام للفريق بعد نهاية عقده مع بيراميدز
نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة شرب لاعبي الفريق لـ «الشيشة»
الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة
طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية قبل أيام من افتتاح المتحف المصري الكبير.. وفنادق الجيزة نسبة الإشغال فيها 100% قبل احتفالية المتحف المصري| أخبار التوك شو

هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:


البابا تواضروس: لقاء الرئيس السيسي مع وفد مجلس الكنائس العالمي استمر 80 دقيقة
أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن وفد مجلس الكنائس العالمي أبدى دهشته من استضافة مصر نحو 5 ملايين ضيف سوداني، مشيدًا بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في احتضان الأشقاء، مشيرًا إلى أن اللقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسي كان طبيعيًا ومفعمًا بالمشاعر الطيبة، واستمر لأكثر من 80 دقيقة.

باسم يوسف: إسرائيل تجند مؤثرين عالميين للترويج لدعايتها وتشويه الفلسطينيين
قال الإعلامي باسم يوسف: “أنا لو كتبت مذكراتي هيبقي فيه حاجات أسخن من أني قطعت بيرس مورجان و نتنياهو خلي الطابق مستور، وجالي تليفون واحد من المديرين المشهورين فى عالم فنون القتال وقالي الدنيا مقلوبة على شباب أسمهم نيلك بويز علشان طلعوا مع نتنياهو".


محمد سامي: أخلصت في أعمال منحتها طاقتي البدنية والعقلية لكنها مش قريبة لقلبي
قال المخرج محمد سامي، إنه عندما يتأمل مسيرته الفنية والأعمال التي قدمها، يشعر بأنه أبدع في التفاني في العمل وبذل مجهودًا كبيرًا.

جولة للرؤساء وفنانة بنحبها هتقدم الحفل.. لميس الحديدي تكشف مفاجآت عن افتتاح المتحف المصري الكبير
كشفت الإعلامية لميس الحديدي تفاصيل جديدة حول افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل، مؤكدة أن أنظار العالم تتجه نحو مصر في هذا الحدث الاستثنائي، باعتبار المتحف "هدية مصر للعالم"، فهو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، هي الحضارة الفرعونية.

القومي للتنسيق الحضاري: ضوابط لحماية القاهرة التاريخية.. و القاهرة الخديوية بها 730 مبنى مسجل تراث معماري متميز
أكد محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن الدولة تبذل جهودا كبيرا لتطوير القاهرة التاريخية ويتم العمل على تطوير مختلف المناطق المحيطة بالقاهرة الخديوية التاريخية .

عادل النجار: فنادق الجيزة نسبة الإشغال فيها 100% قبل احتفالية المتحف المصري
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المتحف المصري الكبير فخر لكل المصريين، متابعا أن منذ شهور نعمل من اجل فكره المتحف المصري الكبير.

المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية
طالب الإعلامي احمد موسى من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بضرورة إعداد خريطة مرورية واضحة للطرق البديلة يوم الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، معتبرًا أن هذا الأمر مهم للغاية.

الصحة: أجرينا 13 مليون استبيان صحي لـ 4 أنواع من السرطان.. ونستهدف تقليل الوفيات بنسبة تزيد عن 90 %
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية تم إطلاقها في يوليو 2023 .

محافظ البحر الأحمر: ازدياد في معدلات السياحة القادمة لمصر
أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المتحف المصري الكبير شاهد على حضارة عريقة، مضيفا أن لا أحد يملك حضارة عريقة مثل مصر.

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يكشف تفاصيل هامة عن المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي

شريف عامر

شريف عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث لا يتكرر عالميًا.. مصر على موعد مع التاريخ

المتحف المصري الكبير

شريف عامر يطلب جولة خاصة في المتحف المصري الكبير.. والرئيس التنفيذي: تنور في أي وقت

بالصور

الصين تشعل حرب المعادن النادرة.. وأوروبا على حافة أزمة صناعة السيارات الكهربائية

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

