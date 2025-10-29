طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية قبل أيام من افتتاح المتحف المصري الكبير.. وفنادق الجيزة نسبة الإشغال فيها 100% قبل احتفالية المتحف المصري| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



البابا تواضروس: لقاء الرئيس السيسي مع وفد مجلس الكنائس العالمي استمر 80 دقيقة

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن وفد مجلس الكنائس العالمي أبدى دهشته من استضافة مصر نحو 5 ملايين ضيف سوداني، مشيدًا بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في احتضان الأشقاء، مشيرًا إلى أن اللقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسي كان طبيعيًا ومفعمًا بالمشاعر الطيبة، واستمر لأكثر من 80 دقيقة.

باسم يوسف: إسرائيل تجند مؤثرين عالميين للترويج لدعايتها وتشويه الفلسطينيين

قال الإعلامي باسم يوسف: “أنا لو كتبت مذكراتي هيبقي فيه حاجات أسخن من أني قطعت بيرس مورجان و نتنياهو خلي الطابق مستور، وجالي تليفون واحد من المديرين المشهورين فى عالم فنون القتال وقالي الدنيا مقلوبة على شباب أسمهم نيلك بويز علشان طلعوا مع نتنياهو".



محمد سامي: أخلصت في أعمال منحتها طاقتي البدنية والعقلية لكنها مش قريبة لقلبي

قال المخرج محمد سامي، إنه عندما يتأمل مسيرته الفنية والأعمال التي قدمها، يشعر بأنه أبدع في التفاني في العمل وبذل مجهودًا كبيرًا.

جولة للرؤساء وفنانة بنحبها هتقدم الحفل.. لميس الحديدي تكشف مفاجآت عن افتتاح المتحف المصري الكبير

كشفت الإعلامية لميس الحديدي تفاصيل جديدة حول افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل، مؤكدة أن أنظار العالم تتجه نحو مصر في هذا الحدث الاستثنائي، باعتبار المتحف "هدية مصر للعالم"، فهو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، هي الحضارة الفرعونية.

القومي للتنسيق الحضاري: ضوابط لحماية القاهرة التاريخية.. و القاهرة الخديوية بها 730 مبنى مسجل تراث معماري متميز

أكد محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن الدولة تبذل جهودا كبيرا لتطوير القاهرة التاريخية ويتم العمل على تطوير مختلف المناطق المحيطة بالقاهرة الخديوية التاريخية .

عادل النجار: فنادق الجيزة نسبة الإشغال فيها 100% قبل احتفالية المتحف المصري

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المتحف المصري الكبير فخر لكل المصريين، متابعا أن منذ شهور نعمل من اجل فكره المتحف المصري الكبير.

المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية

طالب الإعلامي احمد موسى من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بضرورة إعداد خريطة مرورية واضحة للطرق البديلة يوم الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، معتبرًا أن هذا الأمر مهم للغاية.

الصحة: أجرينا 13 مليون استبيان صحي لـ 4 أنواع من السرطان.. ونستهدف تقليل الوفيات بنسبة تزيد عن 90 %

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية تم إطلاقها في يوليو 2023 .

محافظ البحر الأحمر: ازدياد في معدلات السياحة القادمة لمصر

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المتحف المصري الكبير شاهد على حضارة عريقة، مضيفا أن لا أحد يملك حضارة عريقة مثل مصر.