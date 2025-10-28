القومي للتنسيق الحضاري: ضوابط لحماية القاهرة التاريخية.. و القاهرة الخديوية بها 730 مبنى مسجل تراث معماري متميز

أكد محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن الدولة تبذل جهودا كبيرا لتطوير القاهرة التاريخية ويتم العمل على تطوير مختلف المناطق المحيطة بالقاهرة الخديوية التاريخية .

وقال محمد أبو سعدة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" رئيس الوزراء قام بافتتاح ميدان العتبة بعد تطويره بشكل كبير وتنظيم تواجد البائعين في العتبة كما تم العمل على تطوير حديقة الازبكية ".



وتابع محمد أبو سعدة :" يتم العمل على تطوير واجهات المباني التراثية في القاهرة التاريخية والعمل على إخلاء المخازن والورش التي قد تؤثر على سلامة المباني التراثية ".

واكمل محمد أبو سعدة :" نعمل على استعادة قلب القاهرة التاريخية ونعمل على تطويرها بشكل كبير للحفاظ على التراث ".

ولفت محمد ابو سعدة :" نضع ضوابط ومعايير للحفاظ وحماية القاهرة التاريخية ونحن نحافظ على القيمة التاريخية للقاهرة مع السماح بإعادة توظيفها في انشطة مناسبة للحفاظ على قيمتها ".

وتابع محمد أبو سعدة:" القاهرة الخديوية بها 730 مبنى مسجل تراث معماري متميز ".

