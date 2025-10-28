محافظ القاهرة: المراحل الجديدة من تطوير العتبة قريبا.. وتخصيص 500 مكان للباعة الجائلين

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه تم اليوم افتتاح المرحلة الأولى من تطوير منطقة العتبة التاريخية، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم العديد من العقارات التراثية التي تحكي تاريخ مصر العريق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"إن المشروع يشمل افتتاح 3 شوارع كانت مغلقة لسنوات بسبب الباعة الجائلين، موضحًا أنه تم الاتفاق مع الباعة على تنظيم أوضاعهم وافتتاح 500 مكان مخصص لهم ضمن خطة تطوير المنطقة، في خطوة تهدف إلى تقنين أوضاعهم وتحسين المظهر العام.

وأوضح أن وضع الباعة الجائلين تغير عن السابق، حيث يتم توقيعهم على تعهدات بعدم التنازل عن الأماكن المخصصة لهم، مع الالتزام بالنظافة والنظام، مؤكدًا أن فكرة التنظيم الجديدة تقوم على تخصيص ممرات آمنة للمشاة وأخرى لمرور السيارات.

وأضاف أن المشروع تأخر في البداية بسبب تهالك خطوط المرافق القديمة في الشوارع، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من صيانتها بالكامل قبل الافتتاح.

واشار إلى أن المراحل القادمة من مشروع تطوير العتبة ستبدأ قريبًا، مشددًا على أن الشوارع الجديدة أصبحت مجهزة بجميع الخدمات الأساسية لتقديم نموذج حضاري يليق بتاريخ المنطقة.