السفير الياباني في القاهرة: المتحف الكبير رمز للشراكة الثقافية والحضارية بين مصر واليابان

أكد السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي، اليوم الثلاثاء ، أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات المشتركة، من أبرزها المتحف المصري الكبير الذي يعد رمزًا للشراكة الثقافية والحضارية بين مصر واليابان.

وقال إيواي ، في تصريحات لقناة (صدى البلد) ، : "إن الإهتمام بالثقافة اليابانية في مصر يشهد تزايدًا مستمرًا" ، مشيرًا إلى أن عدد الدارسين للغة اليابانية في مصر يبلغ نحو 3500 طالب، وهو العدد الأكبر على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط مجتمعتين، ما يعكس عمق التبادل الثقافي بين الشعبين.

وأضاف أن العلاقات بين مصر واليابان تشهد نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا، موضحًا أن العام الجاري شهد زيارات متبادلة رفيعة المستوى، حيث زار ستة وزراء مصريين اليابان، كما قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة رسمية إلى طوكيو في أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطوكيو شهدت خلال العامين الماضيين نقلة نوعية بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس عمق الثقة والتقدير المتبادل بين الشعبين والقيادتين.

ولفت إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل أحد ركائز العلاقة بين البلدين، حيث ارتفع عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر إلى 72 شركة، أي بزيادة تبلغ نحو 30% خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أن حجم الاستثمارات اليابانية في مصر خلال عام 2024 بلغ 120 مليون دولار، بزيادة تفوق الضعف مقارنة بعام 2023، مؤكدًا أن هذا يعكس ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري واستقراره.

وأشار إلى أن المصريين يُبدون اهتمامًا كبيرًا بالرياضات القتالية اليابانية مثل الكاراتيه والجودو والأيكيدو، لافتًا إلى أن مدرب المنتخب الوطني المصري للجودو هو الياباني السيد إيزومي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد أثينا، وهو ما يعكس متانة التعاون الرياضي بين البلدين.