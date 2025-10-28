عادل النجار: فنادق الجيزة نسبة الإشغال فيها 100% قبل احتفالية المتحف المصري

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المتحف المصري الكبير فخر لكل المصريين، متابعا أن منذ شهور نعمل من اجل فكره المتحف المصري الكبير.

واضاف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تم تهيئه كل الطرق المؤديه لمتحف المصري الكبير.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الهوية البصرية تزين كل الشوارع المؤدية للمتحف، مستدركا أن احتفالات المتحف المصري الكبير ستشرف مصر امام العالم.

وأشار إلى أن مطار سفنكس جاهز لاستقبال كل ضيوف مصر في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

كله في فنادق الجيزة نسبة الاشغال فيها 100% قبل احتفالية المتحف المصري الكبير.