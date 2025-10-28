أحمد موسى: العالم يشاهد آثار مبهرة في المتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر حافظت على تاريخها الاثري، مضيفا أن عام 83 صدر قانون الآثار للحفاظ على تاريخنا.

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن يعرض في المتحف المصري الكبير اثار تعرض لاول مرة، متابعا أن العالم يشاهد اثار مبهرة في المتحف المصري الكبير.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر عائمة على آثار تاريخ مصر وحضارتها لا تقدر بأموال.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين ترك المناطق القريبة من المتحف والذهاب لطرق بديلة في يوم الافتتاح، مشيرا إلى أن العالم سيحتفل مع مصر بالمتحف المصري الكبير.

