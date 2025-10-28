بث مباشر| طلب عاجل من أحمد موسى للمواطنين

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.





بث مباشر برنامج على مسئوليتي

من المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم، متابعا أن المتحف المصري رقم 43 في مصر في متاحف الدولة المصرية.

وطالب المواطنين المصريين الزائرين المتحف بعدم لمس الآثار الموجودة بالمتحف.