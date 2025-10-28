بعد موسم تاريخي .. باريس سان جيرمان يحقق إيرادات قياسية

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق إيرادات قياسية، بعد تحقيق الخماسية التاريخية الموسم الماضي.

وذكر النادي الفرنسي في بيان أنه حقق إيرادات قياسية في موسم 2024-2025 بلغت 837 مليون يورو (976.11 مليون دولار)، مستفيدًا من تحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتخطى باريس سان جيرمان، الذي احتل المركز الثالث فيما يعرف بدوري “ديلويت” لأموال كرة القدم في يناير كانون الثاني الماضي، أعلى إيراداته السابقة التي بلغت 806 ملايين يورو.



وحقق النادي الفرنسي 367 مليون يورو من الإيرادات التجارية و175 مليون يورو من إيرادات أيام المباريات إذ بيعت جميع تذاكر ملعب بارك دي برينس في 170 مباراة متتالية.

ورغم الإيرادات القياسية فإن باريس سان جيرمان سجل خسارة سنوية على الرغم من أن النادي لم يكشف عن العجز.