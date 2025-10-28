القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن نشوب مشاجرة بين شخصين بأسلحة بيضاء بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، وذلك بسبب خلافات بينهما ، قاما على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهما البعض بإستخدام أسلحة بيضاء.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





