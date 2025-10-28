زيت غير متوقع يعالج الجروح بسرعة ويطهرها

يتعرض معظمنا للإصابة بالجروح أو أحد افراد أسرتنا خاصة الأطفال وكبار السن والرياضيين .. فكيف نعالجها بسرعة؟

ووفقا لما جاء فى موقع “ draxe” يساعد على التئام الجروح بسرعة وتطهيرها.



قد يُساعد زيت العرعر العطري على التئام الجروح من خلال آليات طبيعية متعددة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى غناه بالمركبات النشطة بيولوجيًا، مثل ألفا بينين، وميرسين، وسابينين ,تُعطي هذه المركبات زيت العرعر خصائصه القوية المضادة للميكروبات، والمضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، وهي جميعها مهمة لدعم عملية التئام الجروح.

يمنع الميكروبات

أولاً، يُمكن لنشاط زيت العرعر المضاد للميكروبات أن يُساعد في حماية الجروح من العدوى عن طريق تثبيط نمو البكتيريا والفطريات الشائعة على الجلد، وهذا يُقلل من خطر تأخر الشفاء بسبب التلوث الميكروبي.

تُساعد خصائصه المضادة للالتهابات على تهدئة منطقة الجرح بتقليل الاحمرار والتورم والألم، وهي عوامل قد تُبطئ التعافي إذا تُركت دون علاج بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزيت على مضادات أكسدة طبيعية تُساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي في الأنسجة التالفة، مما يُسرّع عملية الإصلاح ويُعزز نمو خلايا جلدية جديدة وصحية.

استعادة شكل الجلد

أشارت بعض الدراسات أيضًا إلى أن زيت العرعر العطري يُعزز تكوين النسيج الحبيبي (النسيج الضام والأوعية الدموية الجديدة التي تتشكل على سطح الجرح المُلتئم)، بالإضافة إلى إعادة التئام الظهارة، وهو تجديد الطبقة الخارجية من الجلد وهذه الخصائص مجتمعةً تجعل زيت العرعر العطري علاجًا طبيعيًا مفيدًا يُحتمل أن يُعزز استجابة الجسم للشفاء، خاصةً عند استخدامه موضعيًا بشكل مُخفف مع التوجيه السليم.