رونالدو Vs بنزيما.. التشكيل الرسمي لكلاسيكو النصر والاتحاد

أعلن كل من خورخي خيسوس المدير الفني لفريق النصر، وسيرجيو كونسيساو تشكيلهما للمباراة المقرر لها في التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل النصر

بينتو، نواف بوشل، محمد سيماكان، إنيجيو مارتينيز، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، أنجيلو، ساديو ماني، جواو فيليكسـ كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الاتحاد

بريدج رايكوفيتش، أحمد الجليدان، دانيلو بيريرا، سعد أل الموسي، ماريو ميتاي، فابينهو تفاريس، نجولو كانتي، حسام عوار، روجر فيرنانديز، موسي ديابي، كريم بنزيما.

ويستهدف النصر بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، مواصلة نتائجه الرائعة هذا الموسم بتحقيق الفوز على الاتحاد، والتأهل إلى ربع النهائي.

في المقابل، يتطلع الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لمصالحة جماهيره بالفوز على النصر وتجاوز الهزيمة أمام الهلال بهدفين دون رد في الجولة الماضية من الدور السعودي.

وتعد مواجهة اليوم “ثأرية” بالنسبة للاتحاد، إذ خسر العميد أمام النصر 2-0، في آخر مواجهة جمعتهما، كما يشعل التنافس بين كريستيانو رونالدو قائد النصر، وكريم بنزيما نجم الاتحاد، أجواء لقاء الليلة.