لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
محمد سامي: أي حد اختلفت معاه في الشغل فاشل
دخول 10 شاحنات مساعدات كويتية ضمن القافلة الـ60 من البوابة الفرعية لميناء رفح البري
وزير المالية: 50% من الموازنة العامة يتجه إلى الإنفاق الاجتماعي
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
باسم يوسف: كل الهواتف والتطبيقات يتم استخدامها ضدنا لجمع بياناتنا وخلق حقيقة موازية
البابا تواضروس: أكثر من 100 دولة شاركت في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي على أرض مصر
بعد حريق مركب الأقصر.. الشركة المالكة تنقل 230 سائحا إلى مراكب بديلة وتؤكد استمرار الرحلات
باسم يوسف: إسرائيل تجند مؤثرين عالميين للترويج لدعايتها وتشويه الفلسطينيين
اعترافات اليوتيوبر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش
باسم يوسف: إسرائيل تجند مؤثرين عالميين للترويج لدعايتها وتشويه الفلسطينيين

هاجر ابراهيم

قال الإعلامي باسم يوسف: “أنا لو كتبت مذكراتي هيبقي فيه حاجات أسخن من أني قطعت بيرس مورجان و نتنياهو خلي الطابق مستور، وجالي تليفون واحد من المديرين المشهورين فى عالم فنون القتال وقالي الدنيا مقلوبة على شباب أسمهم نيلك بويز علشان طلعوا مع نتنياهو".

وأضاف خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “ON”: “لقيتهم مجموعة من الشباب المؤثرين لديهم ملايين من المتابعين يعملوا محتوي عن السفر والفسح، وعملوا حوار مع ترامب قبل كدا، ولقيت نفسي فى عالم جديد انا معرفوش، بتفرج عليهم زي الgen z، وجالهم تليفون من البيت الأبيض لعمل حوار مع نتنياهو، والدنيا قامت عليهم وفقدوا مشتركين كبار جدا، وقالي العيال دي مش عارفة حاجة ومعندهاش خبرة، قولتله انا مالي بالحوار دا، قالي هم عايزين يحسنوا صورتهم ويجيبوا حد من الناحية التانية يفنت كلام نتنياهو، قولتله ثانية شايفة أن مضاد نتنياهو جايبين باسم يوسف".

وتابع: “كلمت مدير أعمالي، قالي يا عم أبعد عن الناس دي ومعتقدش أنك تطلع معاهم وتخاطر بصورتك، وفكرت فى كذا طرف فى المعادلة دي العيال دي عايزة تنقذ مستقبلها انا ايه الاستفادة اللي أطلع معاهم حبة أنفلونسر وكان أسهل حاجة عندي أني أعمل عليهم نمرة بس جت الفرصة أني أتكلم فى حاجة أكبر منهم”.


وعقب: “جمهور العيال دي شباب أمريكان بيشوفوا السياسة من منظور تاني خالص وقولت هعمل أنترفيو وقعدتهم معايا ومسكت فى كل حاجة نتنياهو وأكتشفت أن العيال دي طلعت رحلة لإسرائيل وعملوا فيديو دعائي للدرجة الأولي لإسرائيل، وفي وسط الفيديو ركبوا أتوبيس بيسوقوا واحد فلسطيني وقالوا أن شكلوا مريب وراحوا عند حد بدوي فلسطيني متجوز أتنين عمال يحلب فى بقر ودا المفروض المثال العربي”.


وأوضح: “مؤثرين كتير جدا بيجوا إسرائيل برحلات مدفوعة علشان تحسن صورة إسرائيل وطمس صورة الفلسطيني وتشوهه، ولما طلعت مع العيال دي قولتلهم أني شوفت الفيديو وقلت ليهم أن تم إستغلالهم على مدي العامين الماضيين ، وتم تجنيدهم فى 2023، ولقيت صانعي محتوي من نفس السن بعتولي أن كان معروض عليهم يرحوا لإسرائيل ومش هيروحوا بعد الإنترفيو”.

