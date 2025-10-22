أخبار التوك شو| باسم يوسف يُفجّــر مفاجآت عن مُخطط إسرائيلي خطير.. وأسامة كمال يسخر من تصريحات رموز الإدارة الأمريكية

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

«البقرة الحمراء والمعبد الثالث».. باسم يوسف يُفجّــر مفاجآت عن مُخطط إسرائيلي خطير

سخر الإعلامي باسم يوسف من المشهد المصاحب لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى إسرائيل، والذي ظهر خلاله إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الصورة الرمزية التي التُقطت أثناء الزيارة تحمل دلالات خطيرة تتعلق بالمسجد الأقصى.

النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو

قال النجم التركي سركان شاي أوغلو إن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مدينة الجونة، مشيرًا إلى أنها جميلة جدًا، وأضاف: "كنت متوقعًا أن تكون بهذا الجمال".

مصطفى الفقي: مصر تملك رصيدا حضاريا ضخما رغم نهب آثارها عبر التاريخ

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الثقافة المصرية كان لها تأثير واضح في السياسة العالمية، مشيرًا إلى أن أغاني أم كلثوم أثرت في شعوب غير عربية بإيقاعها وأسلوبها الفريد، وهو ما يعكس قوة التأثير الثقافي المصري على المستوى الدولي.

وأوضح الفقي، خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن مصر تعرضت لعمليات نهب في تراثها وآثارها عبر فترات مختلفة من التاريخ، رغم ما تملكه من رصيد حضاري ضخم يعد من أغنى ما عرفته الإنسانية.

رقم قياسي جديد.. وزير الزراعة: صادراتنا بلغت 7.5 مليون طن

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن خفض سعر البنجر جاء نتيجة زيادة المساحات المزروعة العام الماضي بشكل فاق الطاقة الاستيعابية للمصانع، مشددًا على أن الوزارة وضعت حدًا أقصى للمساحات المزروعة لضمان عدم تضرر الفلاحين.

أسامة كمال ساخرًا من تصريحات رموز الإدارة الأمريكية: إيه موضوع أمك ده يا جماعة؟

سخر الإعلامي أسامة كمال من الطريقة التي يتعامل بها بعض رموز الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام الغربية مع الأخبار الصادرة من مصر والعالم العربي، واصفًا أسلوبهم بـ"الفزلكة الأمريكية" التي تُغلف تناولهم الإعلامي حتى في القضايا الإيجابية.

بطلة يوسف شاهين.. جيهان الشماشرجي تروي سرا لأول مرة عن مشوارها الفني

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي عن أحد الأسرار المهمة في طفولتها، بمناسبة الاحتفال بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين.

وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه يوجد فى إفريقيا والعالم العربي نسب تسرب من التعليم عالية جدا، وهناك مناطق لا يوجد بها مدارس، فبالتالي التعليم عن بعد مسألة مهمة جدا، وبالتأكيد عندما يكون هناك مدير عام مصري وإفريقي وعربي بمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والفنون والثقافة والتعليم “اليونسكو".

الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل

أعلن الدكتور أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن التقديم لحج الجمعيات الأهلية للعام الجاري سيبدأ غدًا، 22 أكتوبر، ويستمر حتى 6 نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن عدد التأشيرات المخصصة للحج هذا العام يبلغ 12 ألف تأشيرة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

خبير اقتصادي: انخفاض الذهب اليوم 6% تصحيح طبيعي بعد قفزة 50% منذ بداية العام

أكد هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا بنسبة 50% منذ بداية العام الحالي، قبل أن تعاود الانخفاض مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تراجع الأسعار الحالي يُعد تصحيحًا طبيعيًا بعد موجة الصعود الكبيرة، موضحًا أن تقييم الذهب والتنبؤ باتجاه أسعاره بات أمرًا صعبًا للغاية؛ نظرًا لأن ارتفاعه الأخير لم يكن مرتبطًا بالتضخم كما كان في الماضي، بل ناتج عن رغبة البنوك المركزية الكبرى في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

وأشار جنينة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن الذهب يصعب تقييمه حاليًا، ولا يمكن التنبؤ إلى أين سيتجه سعره في المدى القريب، موضحًا أن مصر من الدول التي تشتري وتحتفظ بكميات كبيرة من الذهب، وأن أي انخفاض أو ارتفاع في السعر العالمي ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية، مؤكدًا أن تسعير الذهب في مصر مطابق تمامًا للسعر العالمي.