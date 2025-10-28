محافظ البحر الأحمر: ازدياد في معدلات السياحة القادمة لمصر

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المتحف المصري الكبير شاهد على حضارة عريقة، مضيفا أن لا أحد يملك حضارة عريقة مثل مصر.

واضاف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المتحف المصري الكبير سيجذب السياح من كل دول العالم، متابعا أن لدينا ازدياد في معدلات السياحه القادمه لمصر.

وتابع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن اكثر من 150 منشأة سياحية في البحر الاحمر ستكون داخلها شاشات لعرض احتفالية المتحف المصري الكبير.

وأكمل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن شاشات عرض كبيرو في حلايب وشلاتين من اجل عرض احتفالية المتحف المصري الكبير.