إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس
المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية
لماذا حذرت البنوك عملاءها بسبب التوقيت الشتوي .. اعرف الأسباب
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال؟ .. علماء ألمان يكشفون السر
دراسة تحذر من وضع الموز فى العصير .. تفاصيل
اتحاد السلة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 عاما
حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود امتدت لسنوات
فتحي سند يكشف حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك
الحكم على التيك توكر علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء .. غدا
تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني.. اختراق الحسابات جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا
قوات الإحتلال تفجر منزلا في حي الهدف بجنين شمال الضفة الغربية المحتلة
غارات إسرائيلية على مدينة غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الصحة: أجرينا 13 مليون استبيان صحي لـ 4 أنواع من السرطان.. ونستهدف تقليل الوفيات بنسبة تزيد عن 90 %

وزير الصحة
وزير الصحة
هاني حسين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية تم إطلاقها في يوليو 2023 .


وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  تم إجراء 13 مليون استبيان صحي لـ 4 انواع من الاورام منهم سرطان عنق الرحم وسرطان البروستاتا وسرطان القولون ".


وتابع حسيام عبد الغفار:" تم إحالة 521 ألف و460 حالة للمستشفيات المختلفة للكشف المبكر عن الاورام السرطانية ".

واكمل حسام عبد الغفار :" المبادرة لا تكتفي بالكشف المبكر لكنها تقوم بالتوعية وتقديم الخدمات الطبية للحالات المصابة ".

ولفت حسام عبد الغفار :" المستشفيات مجهزة للكشف المبكر وتقديم العلاج للمصابين إما على نفقة التأمين الصحي او العلاج على نفقة الدولة "، مضيفا:" نتبع بروتوكولات علمية علاجية في ملف الكشف عن السرطان ".

وتابع حسام عبد الغفار :"متوسط فترة العلاج من السرطان من أسبوعين لـ 4 أسابيع ومتوسط مدة تلقي العلاج في المبادرة تقل عن أسبوعين "، مضيفا:"  نسعى إلى الكشف عن المرض مبكرا وتقليل معدلات الوفيات بنسب تزيد عن 90 % .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

