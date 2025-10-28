الصحة: أجرينا 13 مليون استبيان صحي لـ 4 أنواع من السرطان.. ونستهدف تقليل الوفيات بنسبة تزيد عن 90 %

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية تم إطلاقها في يوليو 2023 .



وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" تم إجراء 13 مليون استبيان صحي لـ 4 انواع من الاورام منهم سرطان عنق الرحم وسرطان البروستاتا وسرطان القولون ".



وتابع حسيام عبد الغفار:" تم إحالة 521 ألف و460 حالة للمستشفيات المختلفة للكشف المبكر عن الاورام السرطانية ".

واكمل حسام عبد الغفار :" المبادرة لا تكتفي بالكشف المبكر لكنها تقوم بالتوعية وتقديم الخدمات الطبية للحالات المصابة ".

ولفت حسام عبد الغفار :" المستشفيات مجهزة للكشف المبكر وتقديم العلاج للمصابين إما على نفقة التأمين الصحي او العلاج على نفقة الدولة "، مضيفا:" نتبع بروتوكولات علمية علاجية في ملف الكشف عن السرطان ".

وتابع حسام عبد الغفار :"متوسط فترة العلاج من السرطان من أسبوعين لـ 4 أسابيع ومتوسط مدة تلقي العلاج في المبادرة تقل عن أسبوعين "، مضيفا:" نسعى إلى الكشف عن المرض مبكرا وتقليل معدلات الوفيات بنسب تزيد عن 90 % .