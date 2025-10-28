قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة بنها تشارك في ملتقى الصحة العالمي بالمملكة العربية السعودية

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
إبراهيم الهواري

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فى فعاليات ملتقى الصحة العالمي الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك في الفترة من ٢٧ - ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ وبحضور الدكتور كرم جودة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وقد رافقهم بزيارة المعرض الدكتور أحمد سعيد الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بالسعودية.

أكد الجيزاوي أن ملتقى الصحة العالمي يُعد منصة رائدة للابتكار في مجال الرعاية والخدمات الصحية الرقمية، حيث يجمع بين قادة القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم لقيادة النقاشات والعمل المشترك حول مستقبل الرعاية الصحية في ظل تحديات الثورات الصناعية والتحول الرقمي و توسيع نطاق ابتكارات الصحة الرقمية، ويعكس الملتقى الأولويات المتجددة لأنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الملتقى يضم معارض ومؤتمرات وجلسات علمية تجمع قادة القطاع الصحي والخبراء والمبتكرين. 

شملت زيارة الوفد خلال مشاركته بالملتقى العديد من معارض الشركات المتخصصة والتي عرضت أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات في مجال الرعاية الصحية ، بينما تتناول مؤتمرات الملتقى  التعليم الطبي المستمر و الذي يغطي مجالات متنوعة مثل الطب الرقمي، إدارة الجودة، و انظمة إدارة المستشفيات.

قام الوفد المشارك بزيارة جناح شركة هيلث إنسايتس لتصميم البرمجيات وهي شركة مصرية رائدة ومتخصصة في مجال الحلول التكنولوجية الرقمية في المجالات الصحية ومجال المعلوماتية الطبية.

من جانبه قال المهندس مصطفى الشافعى رئيس مجلس ادارة الشركة الى ان شركة هيلث انسايتس هى مؤسسة تصميم برمجيات متخصصة فى توريد وتشغيل المستشفيات حيث تمتلك خبرة وبرامج عن النظام الطبي لإدارة وتشغيل المستشفيات وهى رائدة دولية فى هذا المجال تستخدم احدث نظم البحث والتطوير فى مجال تصميم البرمجيات الطبية والتعامل الإلكتروني والصحة الرقمية ومدعومة بشركات مع مستشفيات تعليمية تعمل على تلبية الاحتياجات الطبية للمجتمع واعرب الشافعى عن سعادته بتعزيز التعاون والتبادل العلمي والبحثي ودعم مشاريع التخرج للطلاب بجامعة بنها مما يحقق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
بذور غير متوقعة تعالج القلب والكوليسترول.. تفاصيل

ملكة الأمان.. سعر مواصفات فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014‏

تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية

