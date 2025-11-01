زاهي حواس: العرض الأثري بالمتحف المصري الكبير أبهر العالم

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم كان عملًا عظيمًا وتنظيمًا أكثر من رائع من قبل شركة التنظيم على مستوى الموسيقى والصوت والإضاءة والألحان والأغاني، مشددًا على أن الحدث يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

وقال زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن القطع الأثرية في المتحف المصري الكبير تتحدث عن نفسها بفضل جمال العرض والتصميم المميز الذي يعكس عبقرية الحضارة المصرية القديمة، موضحًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت رائعة وقوية، وأوصلت رسالة واضحة إلى العالم بأن مصر بلد الأمن والسلام والحضارة.

وشدد زاهي، أن أكثر تعليقات القادة والزعماء خلال افتتاح المتحف المصري الكبير عبّرت عن انبهارهم بالتنظيم وروعة الحدث، مؤكدًا أن الحفل "أثر في كل من شاهده" و"قدم لمصر دعاية عالمية غير مسبوقة، ولا نحتاج أي شئ آخر ما حدث هو ترويج كبير لمصر على كافة المستويات الاقتصادية وفي السياحة والاستثمار.