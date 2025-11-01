زاهي حواس : عوائد المتحف المصري الكبير ستسدد فاتورة التشييد

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير ووزير الآثار الأسبق، إن افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم وسط حضور واسع من القادة والزعماء من كل دول العالم وبمشاركة الكثير من الوفود العالمية يمثل رسالة قوية إلى العالم بأن مصر بلد الأمان والحضارة، مشيرًا إلى أن الحدث سيسهم في جذب ملايين السياح من مختلف دول العالم.

وأوضح زاهي حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تلقى تهاني من الوفود الدولية المشاركة في الافتتاح تقديرًا للجهود المصرية التي بذلت لإنجاز هذا المشروع التاريخي، مؤكدًا أن الأفواج السياحية ستتدفق على مصر بعد هذا الافتتاح الكبير، وأن عوائد السياحة ستسدد فاتورة تشييد المتحف بفضل حجم الدعاية العالمية التي حققها الحفل.

ووجه زاهي حواس رسالة إلى الشعب المصري، قائلًا: "أنتم شعب عظيم، ولكم حضارة عظيمة، ويجب أن تفخروا بما تحقق اليوم، فالمتحف المصري الكبير هو فخر مصر والعالم أجمع، وما تحقق على مدار السنوات الماضية هو إنجاز كبير يجعل المواطنين يشعرون بالفخر"