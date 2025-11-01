أول تعليق من أحمد عزي بعد مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير

نشر الفنان أحمد عزي عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام أول تعليق له بعد مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي أُقيم في احتفال أسطوري شهدته مصر اليوم، وسط متابعة عالمية واسعة.

وكتب عزي معبّرًا عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي قائلًا:

"النهارده مصر كانت على موعد جديد مع المجد، احتفال أسطوري يليق بعظمة حضارتنا. افتتاح المتحف المصري الكبير اللي فتح أبوابه للعالم كله عشان يشوف جمال التاريخ المصري الخالد... أنا كمصري حاسس بفخر كبير وأنا بشوف بلدي بتلمع كده، العالم كله منبهر بجمالها وقوتها... دي مصر."

وقد لاقى منشوره تفاعلاً واسعًا من جمهوره ومتابعيه الذين شاركوه الفخر والإعجاب بهذا الحدث التاريخي الذي يُعد واحدًا من أهم لحظات مصر الحديثة، حيث يجسد المتحف المصري الكبير رحلة حضارة تمتد لآلاف السنين في أبهى صورها.

ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.

https://www.instagram.com/p/DQhrpdMiIJJ/?igsh=NGp3ZWk0MGt0ZjQ%3D