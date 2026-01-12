قادم من انتخابات صعبة| تعليق ناري من لميس الحديدي على البرلمان الجديد

قالت الإعلامية لميس الحديدي، في تعقيبها على انطلاق أولى جلسات البرلمان، إنه بعد انتخابات طويلة تُعد الأطول في العصر الحديث، انطلقت أولى جلسات البرلمان الافتتاحية بانتخاب المستشار هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب، بعد حصوله على 521 صوتًا من أصل 570 صوتًا، فيما جرى انتخاب الوكيلين؛ الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، بعدد أصوات 516، بينما حصل الدكتور محمد الوحش عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن على 495 صوتًا. وكلا الثلاثة ليس لديهم سوابق برلمانيه وهذه سابقة برلمانيه"



وتابعت لميس الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، قائلة: «نحن أمام برلمان مختلف، قادم من انتخابات صعبة ودوائر تم إبطالها وأُعيدت الانتخابات فيها، وبالتالي هذا البرلمان يواجه تحديًا مهمًا وأساسيًا، وهو أن يثبت أمام الناس والمصريين، سواء من انتخبوه أو من لم يصوتوا له، أن هذا البرلمان بنوابه الـ596، سواء من انتُخبوا عبر نظام القائمة أو النظام الفردي أو نسبة المعينين من رئيس الجمهورية، أنهم جميعًا صوت الناس، ، بل معبرين عن هموم الناس ومطالبهم».

وأضافت: «هذا البرلمان مطالب بأن يكون قادرًا على استخدام أدواته الرقابية في متابعة أداء الحكومة. البرلمان السابق وُجّه له نقد بأن استخدامه للأدوات الرقابية كان محدودًا، ونتمنى في البرلمان الجديد أن نشهد توسعًا في استخدام هذه الأدوات الرقابية».

وطرحت الحديدي عددًا من الأسئلة قائلة: «نحن أمام مجموعة من الأسئلة المهمة؛ لا توجد أغلبية مطلقة، وتوجد أكثرية لدى حزب مستقبل وطن بحوالي 38.7%، وثلاثة أحزاب كبرى تمثل الموالاة، وهي مستقبل وطن وحماة وطن والجبهة الوطنية، بإجمالي يقارب 72% من البرلمان. وبالتالي لا يوجد حزب واحد يمتلك الأغلبية، والسؤال: من سينسق بين هذه الأحزاب الثلاثة؟ من سيكون المايسترو؟ في السابق كانت الحكومة تتوجه إلى مستقبل وطن ويبدأ النقاش، لكننا الآن أمام أربعة أحزاب تمثل الموالاة. من سينسق بينهم؟ كل حزب، رغم كونه محسوبًا على الموالاة، قد يكون له اتجاه مختلف، وقد تكون لديه إتجاه ، وقد يرغب كل حزب في إثبات أنه الأقوى».

وواصلت: «هذه تجربة جديدة للمجلس، خاصة أن رئيس المجلس والوكيلين جدد على البرلمان، وليس لديهم سوابق برلمانية، ومن ثم فإن كل ذلك يحتاج إلى ضبط الإيقاع من سيكون المايسترو ؟ ».

واختتمت قائلة: «وبالنسبة للحكومة، من سينسق بينها وبين البرلمان؟ إذا تحدثنا عن حياة سياسية وزخم سياسي وبرلمان به ثلاثة أحزاب كبرى، و18% مستقلين، و8% معارضة، فالسؤال المطروح: هل لدى الحكومة من ينسق هذا المشهد بخلاف وزير الشؤون النيابية؟ وهل تمتلك الحكومة كوادر سياسية ووزراء سياسيين قادرين على مواجهة هذا الزخم؟».

وأكملت : " هذا ليس وقت الحكومة كاملة الحمايه من البرلمان السابق لم يكن يستجوب الحكومة كانت فقط أسئلة وطلبات إحاطة ولم يكن هناك استخدام قاسي وعنيف لادوات القرابة هل الحكومة جاهزة الان لمواجهة برلمان ليس بههن أغلبيه "