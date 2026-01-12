شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة

أكد سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن هناك أولويات للعمل خلال الفترة القادمة، منها شبكة الحماية الإجتماعية، وأيضا القوانين المتصلة بالإقتصاد والاستثمار وأيضاً هناك قوانين متصلة بالخدمات وجودة الخدمات للمواطن وأيضاً قوانين مكملة مثل قانون الإدارة المحلية والقوانين المكملة لعملية التنمية فيها.

وقال سليمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، انه يتم العمل والتركيز على إستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل، إضافة النظرة في المناهج التعليمية وارتباطها في السوق العمل عندنا أيضا في قوانين السمارة نقدم حزمة من التسهيلات لجلب السمارات وتشجيع القطاع الخاص.

وتابع أمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يعمل على شبكة الحماية الاجتماعية وكيفية وصول دعم بشكل أكثر أو شكل كبير لقطاع أكبر في سواء من معاشات أو تضامن اجتماعي من خلال ايضا ارتفاع بمستوى الاجور.