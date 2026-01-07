سليمان وهدان: البرلمان المصري شهد تجربة الائتلاف البرلماني وأغلبية الحزب الواحد

قال سليمان وهدان أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، إنّ إدارة مجلس النواب ليست أمرًا يسيرًا، مشيرًا إلى أن السيولة داخل القاعة تؤثر بشكل كبير على اتخاذ القرارات المصيرية.

وأضاف وهدان أن تاريخ البرلمان المصري شهد فترات متنوعة، فقد كانت هناك أغلبية حزبية واحدة في أغلب البرلمانات، بينما شهد برلمان 2015-2020 تجربة الائتلاف البرلماني التي لم تحظَ بقبول واسع، لتعود أغلبية الحزب الواحد في الفترات التالية.

وتابع في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ البرلمان الحالي، بسبب الظروف المختلفة، فرض أن يكون هناك تشكيل ائتلافي برلماني بين الأحزاب، مؤكدًا أن للائتلاف البرلماني محاسن وإيجابيات كبيرة تسهم في تعزيز العمل التشريعي بشكل أكثر تنسيقًا.

وأردف، أن وجود الكتل السيالة داخل المجلس يجعل من الضروري تكوين ائتلاف يضم مجموعة من الأحزاب لضمان تحقيق الأهداف المشتركة ووضع هيئة برلمانية متماسكة.

وشدد وهدان على أن الهدف من الائتلاف البرلماني هو تحقيق التوازن داخل المجلس، بحيث يتم أخذ كل الكيانات الموجودة في الاعتبار وتشكيل هيئة برلمانية قادرة على أداء مهامها بكفاءة.

وأكد أن هذا التوجه لا يعني إلغاء دور المعارضة أو الموافقة التامة على كل القرارات، بل يضمن وجود منطق برلماني متوازن يسهم في خدمة الوطن وتحقيق المصلحة العامة.

