محمد يوسف: بطولة الأهلي الدولية للناشئين احتكاك قوي

حرص محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، على الترحيب بجميع الحضور في حفل استقبال الوفود المشاركة في النسخة الأولى من البطولة الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، مؤكدًا أن هذه النسخة ستكون بداية لسلسلة من البطولات الدولية التي يخطط النادي لإقامتها مستقبلًا.

وقال يوسف: «أرحب بجميع الحضور في حفل افتتاح البطولة الدولية الأولى للناشئين تحت ١٦ سنة. أقول إنها الأولى لأننا في النادي الأهلي نسعى لإطلاق بطولات جديدة خلال السنوات المقبلة، وأتوجه بالشكر إلى شركة الأهلي لكرة القدم وشركة لايف أدفنتشر على جهودهما الكبيرة التي تعزز من خروج البطولة بالشكل اللائق باسم وسمعة النادي الأهلي».

وأضاف أن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، كان حريصًا بشكل كبير على إقامة البطولة، دعمًا لقطاع الناشئين وتوفير احتكاك قوي يسهم في تطوير اللاعبين الصاعدين، في ظل اهتمامه المستمر بهذا القطاع الحيوي داخل النادي.

وأشار يوسف إلى أن اللجنة المنظمة حرصت بالتوازي مع فعاليات البطولة على إعداد برنامج سياحي متكامل للفرق المشاركة، بهدف تنشيط السياحة وتعريف الوفود بأبرز المعالم السياحية المصرية، انطلاقًا من الدور المجتمعي المهم الذي يقوم به الأهلي.