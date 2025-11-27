ممثل صن داونز يشيد بتنظيم الأهلي لبطولة الناشئين

وجه موزيواكي زازا، مدير فرق الأكاديميات بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الشكر إلى النادي الأهلي على دعوته للمشاركة في البطولة، مشيرًا إلى تقدير النادي الجنوب إفريقي لتنظيم حدث بهذا الحجم.

وقال: «أود أن أشكر النادي الأهلي على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في بطولة قوية مثل هذه، نتمنى أن نشرف الكرة الإفريقية أمام الفرق العالمية المشاركة، وأن تخرج البطولة بالشكل الذي يعكس مكانة أنديتنا في القارة».

وتنطلق غدًا فعاليات البطولة بمشاركة نخبة من الأندية والأكاديميات العالمية، وسط تطلعات لتقديم مستوى فني قوي يعكس قيمة الحدث وأهميته على مستوى كرة القدم للناشئين.