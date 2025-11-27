السفير المصري يحضر مران الأهلي في المغرب

حرص السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، علي حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب مولاي الحسن، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

عقد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف جلسة مع طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة فريق الكرة، أكد خلالها ترحيبه ببعثة الأهلي خاصة أنه لم يتمكن من استقبال البعثة لوجوده في مهمة عمل، مشيرًا إلى أنه يتمنى التوفيق للأهلي في مباراة الغد.

وأكد السفير المصري ثقته الكبيرة في قدرة الأهلي على تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن لاعبيه يمتلكون خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات