إيقاف 4 لاعبين..قررات لجنة الانضباط في الكاف بشأن مباراة الهلال ومولودية الجزائر
منح دراسية للحصول على الدكتوراة من المجر.. تفاصيل التقديم
تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة
جيش الاحتلال: مقـتل 370 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار فى لبنان
إدارة ترامب تجري مراجعة شاملة لقوانين الهجرة بعد إطلاق النار على الحرس الوطني
أبو ريدة: أشعر بالحزن بسبب رمضان صبحي.. وربنا يفك ضيقته
ترامب يعلن وفاة جندية الحرس الوطني في حادث إطلاق النار أمام البيت الأبيض
النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة
ضربة دبلوماسية لتل أبيب.. إسبانيا تتعهد بعدم المشاركة في يوروفيجن
خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز
تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق
دراما رمضان 2026.. حقيقة إصدار ضوابط للأعمال الفنية في الشهر الكريم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الأهلي يتحرك مبكرا لتمديد عقود شوبير وطاهر وبن شرقي وهاني

رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تستعد لفتح باب المفاوضات خلال الفترة المقبلة مع خمسة لاعبين من العناصر الأساسية بالفريق، وهم: مصطفى شوبير، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، ومحمد هاني، وذلك من أجل تمديد عقودهم الحالية التي تنتهي جميعها في عام 2027.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، عن المصدر أن قرار الأهلي يأتي لتجنّب تكرار سيناريو أليو ديانج، الذي دخل في نطاق العام الأخير من عقده قبل بدء التفاوض، وهو ما تسبب في تعقيدات خلال التجديد أو ملف العروض الخارجية.

وأكد الغندور أن الإدارة ترغب في حسم هذا الملف مبكرًا لضمان استقرار الفريق والمحافظة على قوامه الأساسي، خاصة أن اللاعبين الخمسة يمثلون أهمية كبيرة في خطط المدير الفني ياس توروب.

وأشار الغندور  إلى أن المفاوضات ستتم على مراحل خلال الفترة المقبلة، مع توقع سيرها بشكل إيجابي في ظل رغبة الجميع في استمرار الاستقرار داخل الفريق.

الاهلي محمد هانى طاهر محمد طاهر بن شرقي مصطفي شوبير ديانج

