الأهلي يتحرك مبكرا لتمديد عقود شوبير وطاهر وبن شرقي وهاني

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تستعد لفتح باب المفاوضات خلال الفترة المقبلة مع خمسة لاعبين من العناصر الأساسية بالفريق، وهم: مصطفى شوبير، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، ومحمد هاني، وذلك من أجل تمديد عقودهم الحالية التي تنتهي جميعها في عام 2027.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، عن المصدر أن قرار الأهلي يأتي لتجنّب تكرار سيناريو أليو ديانج، الذي دخل في نطاق العام الأخير من عقده قبل بدء التفاوض، وهو ما تسبب في تعقيدات خلال التجديد أو ملف العروض الخارجية.

وأكد الغندور أن الإدارة ترغب في حسم هذا الملف مبكرًا لضمان استقرار الفريق والمحافظة على قوامه الأساسي، خاصة أن اللاعبين الخمسة يمثلون أهمية كبيرة في خطط المدير الفني ياس توروب.

وأشار الغندور إلى أن المفاوضات ستتم على مراحل خلال الفترة المقبلة، مع توقع سيرها بشكل إيجابي في ظل رغبة الجميع في استمرار الاستقرار داخل الفريق.