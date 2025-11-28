المفوضة الأوروبية: الوضع الإنساني الراهن في غزة كارثي والخبراء يحذرون من شتاء قاس

أكدت حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، أنه حان الوقت لإنهاء العنف ضد الشعب الفلسطيني، والفلسطينيون ليس لديهم مكان يلجأون إليه في الشتاء.



وأوضحت خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، بحضور محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، أن الوضع الإنساني الراهن في غزة كارثي والخبراء يحذرون من شتاء قاس على سكان القطاع.



وأوضحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، أننا نرصد انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار ونشدد على ضرورة الحفاظ عليه، وغزة تحتاج إلى تدفق وفير للمساعدات الإنسانية وعلى إسرائيل السماح لوكالات الأمم المتحدة بالقيام بدورها.



وتابعت أن مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: مطالبنا واضحة ونحتاج أن تكون جميع المعابر مفتوحة.

