بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

أسماء عبد الحفيظ

أثارت وفاة المذيعة الشابة هبة الزياد حالة واسعة من الجدل، خاصة بعد تصريحات صديقتها الإعلامية إيمان الصاوي التي قالت إن الراحلة كانت حاملًا، وإن الجنين توفي داخل الرحم في الشهر السابع.

 كما تداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع لوالدة الراحلة تشير إلى أنها كانت تتبع رجيمًا قاسيًا في الفترة الأخيرة.

ورغم أن السبب الرسمي للوفاة كما ذكرته الصحف هو هبوط حاد في الدورة الدموية، فإن هذه الروايات أعادت فتح ملف مهم وخطير:
هل الدايت القاسي خطير على الحامل؟ وهل يمكن أن يؤدي إلى تدهور مفاجئ في الصحة؟

فى هذا المقال نعرض حقائق مؤكدة وموثوقة بناءً على توصيات طبية عالمية.

ما هو المؤكد رسميًا في حالة هبة الزياد؟

السبب الرسمي المعلن للوفاة، هو هبوط حاد في الدورة الدموية.

هل الرجيم القاسي خطر على الحامل؟ حقائق طبية مؤكدة

أكدت الدكتورة هند محمد سلمى استشارى النساء والتوليد، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الرجيم القاسي أثناء الحمل من أخطر السلوكيات الصحية، وقد يؤدي إلى مضاعفات شديدة.

1) نقص العناصر الغذائية الأساسية

الجنين يحتاج:

بروتين

حديد

كالسيوم

أوميجا 3

فيتامينات ومعادن
أي نقص شديد يؤدي إلى ضعف نمو الجنين أو مشكلات في المشيمة.

2) هبوط الضغط وفقر الدم

الدايت القاسي يقلل كمية الطعام، وبالتالي يقلل:

الحديد

الفوليت

السوائل
وهو ما يسبب دوخة – إغماء – هبوط مفاجئ.

3) اضطراب السكر في الدم

الطعام القليل أو غير المنتظم قد يسبب:

انخفاض السكر

خفقان

تعرّق

إرهاق شديد قد يصل للانهيار

4) ضعف نمو الجنين أو وفاته داخل الرحم

الحرمان الغذائي الشديد قد يؤثر على المشيمة، ويسبب نقص الأكسجين والعناصر التي تصل للجنين.

5) إجهاد القلب والجهاز الدوري

الحمل يرفع عبء القلب بنسبة تصل إلى 40%
وعندما تضيف له رجيمًا قاسيًا → يحصل إرهاق مضاعف.

كيف يجب أن تتناول الحامل الطعام؟ حسب توصيات طبية دولية

السعرات لا يجب أن تُخفض بشدة

الثلث الأول: لا تحتاج الحامل سعرات إضافية
الثلث الثاني: + 340 سعرة تقريبًا
الثلث الثالث: + 450 سعرة

3 وجبات + 2 سناك صحية يوميًا
شرب ماء كافٍ
نظام غذائي متوازن وليس حرمانًا

بروتين بيض – لحوم – فراخ – بقوليات

خضروات

فواكه

منتجات ألبان

دهون صحية أفوكادو – زيت زيتون – مكسرات

لماذا تلجأ بعض النساء للرجيم القاسي أثناء الحمل؟

الخوف من “زيادة الوزن الكبيرة”

ضغط المجتمع

الرغبة في الحفاظ على الشكل

متابعة تجارب غير صحيّة على السوشيال ميديا

لكن الحقيقة أن الحمل هو آخر وقت يجب أن تفكر فيه المرأة في الحرمان الغذائي.

متى يصبح الرجيم قاتلًا؟

يصبح الدايت خطيرًا إذا كان:

أقل من 1200 كالوري يوميًا

خالٍ من البروتين

لا يحتوي على دهون صحية

يعتمد على وجبة واحدة فقط

مصحوبًا بإرهاق شديد ونقص ماء

هذه العوامل قد تؤدي إلى انهيار مفاجئ في الدورة الدموية.

الدرس الأهم من قصة هبة الزياد

رحيل هبة مهما كانت التفاصيل فتح نقاشًا مهمًا حول:

  • خطورة الضغط النفسي
  • خطورة إخفاء آلامنا وعدم طلب المساعدة
  • خطورة الدايت القاسي خصوصًا للحامل
  • أهمية الفحوصات الدورية
  • الحمل رحلة تحتاج دعمًا نفسيًا وصحيًا، وليس حرمانًا أو ضغطًا.
