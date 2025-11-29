قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات
دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وسداد الديون.. ردده وسترى العجب
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 29-11-2025
أخبار التوك شو | عودة المتسابق عبدالله لدولة التلاوة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. حياة سكان غزة مهددة بسبب الألغام
الكرتونة تكسر حاجز الـ 130جنيها .. تراجع أسعار البيض اليوم السبت
عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط
محمد الأتربي: الدول العربية تحتاج رؤية مستقبلية وإصلاحات لتعزيز نمو الاقتصاد
طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية تحلق في ريف القنيطرة وبيت جن
22 شركة يونانية تبحث الفرص الاستثمارية فى مصر.. قريبا
بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها الجنوبية.. لهذا السبب
لماذا حذر النبي من الأحلام التي ننساها عند الاستيقاظ؟.. 9 أمور تمنع شرها
خالد طلعت يثير الجدل: الأهلي ضاعت عليه ضربة جزاء صحيحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
أسماء عبد الحفيظ

في عصر التريندات الصحية على السوشيال ميديا، أصبحت عصائر الطاقة الطبيعية من أكثر المشروبات طلبًا، خصوصًا بين من يعيشون أيامًا طويلة ويحتاجون إلى دفعة نشاط سريعة بدون اللجوء للكافيين أو المشروبات الغازية. يشارك العديد من مشاهير الصحة والرياضة وصفاتهم اليومية على إنستغرام وتيك توك، مما جعل العصائر الطبيعية جزءًا من تريندات التغذية الحديثة.

 عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل وصفات سريعة لتحفيز النشاط 

في هذا المقال، نستعرض أبرز وصفات عصائر الطاقة الطبيعية، مع نصائح عملية لتحضيرها في المنزل بطريقة سريعة وصحية.

1. عصير الموز والسبانخ مع الزنجبيل

هذا العصير يوفر الطاقة ويحفز الجسم قبل بدء اليوم:

الموز غني بالكربوهيدرات والسكريات الطبيعية التي تمنح طاقة سريعة.

السبانخ تحتوي على الحديد والماغنيسيوم لدعم العضلات والأعصاب.

الزنجبيل ينشط الدورة الدموية ويعزز التركيز.

طريقة التحضير:

امزج موزة واحدة مع حفنة من السبانخ الطازجة وقطعة صغيرة من الزنجبيل.

أضف نصف كوب من الماء أو حليب اللوز.

اخلط حتى يصبح ناعمًا وتناوله فورًا.

2. عصير الشمندر والجزر مع التفاح

يعد من العصائر الغنية بالفيتامينات والمعادن:

الشمندر يدعم تدفق الدم ويعزز الطاقة البدنية.

الجزر يحتوي على فيتامين A ومضادات الأكسدة.

التفاح يضيف حلاوة طبيعية ويعطي شعور بالشبع.

طريقة التحضير:

اعصر المكونات في عصارة كهربائية أو اخلطها بالخلاط مع نصف كوب ماء.

يمكن إضافة رشة من القرفة لتحسين النكهة وزيادة النشاط.

3. عصير البرتقال والمانجو مع الكركم

يوفر فيتامين C من البرتقال لدعم المناعة.

المانجو غني بالسكر الطبيعي والطاقة السريعة.

الكركم مضاد للالتهابات ويساعد على مقاومة الإرهاق.

طريقة التحضير:

ضع البرتقال والمانجو مقطعة في الخلاط.

أضف نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

امزج حتى يصبح ناعمًا وتناوله صباحًا قبل العمل أو الدراسة.

نصائح لتحضير عصائر الطاقة بشكل صحي

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط 
  • استخدم الفواكه والخضار الطازجة قدر الإمكان.
  • تجنب إضافة السكر الأبيض أو المحليات الصناعية.
  • استبدل الماء أو الحليب العادي بحليب نباتي لإضافة نكهة خفيفة وقيمة غذائية.
  • تناول العصير فور تحضيره للحصول على أكبر كمية من الفيتامينات والمعادن.
  • يمكن إضافة بذور الشيا أو بذور الكتان لزيادة الألياف والشعور بالشبع.

فوائد عصائر الطاقة الطبيعية

  • تمنح الجسم دفعة نشاط قبل يوم طويل من العمل أو الدراسة.
  • تحافظ على صحة القلب والعضلات بفضل المعادن والفيتامينات.
  • تساعد على التركيز وتحسين المزاج بشكل طبيعي دون الحاجة إلى الكافيين.
  • تقوي جهاز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض الموسمية.
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط فوائد عصائر الطاقة الطبيعية نصائح لتحضير عصائر الطاقة بشكل صحي عصير الموز والسبانخ مع الزنجبيل عصائر الطاقة الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

البطاقة الشخصية

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

ترشيحاتنا

الخبز

القليوبية.. ضبط 12 مخالفة تموينية في يوم واحد

وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال: تعزيز التعاون بين شركات القابضة للأدوية والجزائر

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

بالصور

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد