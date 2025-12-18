قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
حركة نحالا الاستيطانية: غزة ملك لإسرائيل ولن نسلمها لأية جهة أجنبية
أخبار البلد

الأنبا بشارة جودة يلتقي الآباء الكهنة في لقاء أبوي وروحي

الآباء الكهنة
الآباء الكهنة
ميرنا رزق

اجتمع، اليوم، صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، مع الآباء الكهنة، في لقاء أبوي وروحي.

بدأ اللقاء بالصلاة ومدائح شهر كيهك، أعقبها كلمة روحية ألقاها الأب القمص يونان استمالك، تناول خلالها حياة الفرح في الحياة الكهنوتية، وارتباطها بعمق العلاقة الروحية مع الرب، وأهمية انعكاس هذا الفرح في أسلوب الحياة والخدمة والأبوة الواعية والمسؤولة، من خلال القيادة الأبوية والرعاية الحانية. 

كما أشار إلى أهمية مراجعة الحياة مع نهاية عام واستقبال عام جديد بروح الرجاء الدائم، ومعرفة قيمة العطية الكهنوتية كنقطة انطلاق لمعايشة الفرح الحقيقي.

وعقب ذلك، فُتح المجال للمشاركات الروحية والصلوات الشخصية.

وفي كلمته، قدّم صاحب النيافة الأنبا بشارة التهنئة للآباء الكهنة بمناسبة الاستعداد لاستقبال العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أهمية تركيز الاهتمامات الرعوية خلال هذه الفترة حول معايشة السر العظيم للتجسد.

كما قدّم نيافته عددًا من التوجيهات الرعوية الخاصة بالفترة الحالية، مشددًا على الاهتمام برعوية الأسرار، باعتبارها «أسرارًا تُحيي ورعاية مُجدِّدة» في الخدمة خلال المرحلة المقبلة.

