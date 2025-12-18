الأنبا بشارة جودة يلتقي الآباء الكهنة في لقاء أبوي وروحي

اجتمع، اليوم، صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، مع الآباء الكهنة، في لقاء أبوي وروحي.

بدأ اللقاء بالصلاة ومدائح شهر كيهك، أعقبها كلمة روحية ألقاها الأب القمص يونان استمالك، تناول خلالها حياة الفرح في الحياة الكهنوتية، وارتباطها بعمق العلاقة الروحية مع الرب، وأهمية انعكاس هذا الفرح في أسلوب الحياة والخدمة والأبوة الواعية والمسؤولة، من خلال القيادة الأبوية والرعاية الحانية.

كما أشار إلى أهمية مراجعة الحياة مع نهاية عام واستقبال عام جديد بروح الرجاء الدائم، ومعرفة قيمة العطية الكهنوتية كنقطة انطلاق لمعايشة الفرح الحقيقي.

وعقب ذلك، فُتح المجال للمشاركات الروحية والصلوات الشخصية.

وفي كلمته، قدّم صاحب النيافة الأنبا بشارة التهنئة للآباء الكهنة بمناسبة الاستعداد لاستقبال العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أهمية تركيز الاهتمامات الرعوية خلال هذه الفترة حول معايشة السر العظيم للتجسد.

كما قدّم نيافته عددًا من التوجيهات الرعوية الخاصة بالفترة الحالية، مشددًا على الاهتمام برعوية الأسرار، باعتبارها «أسرارًا تُحيي ورعاية مُجدِّدة» في الخدمة خلال المرحلة المقبلة.