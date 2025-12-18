الوزراء يوقع بروتوكول تعاون في المجالات التنموية مع وكالة الفضاء المصرية

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في دعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وبحضور عدد من قيادات المؤسستين، وذلك داخل مقر المركز بالعاصمة الجديدة.

وفي كلمته، أكد "الجوهري"، اهتمام الدولة بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء في ظل رؤية وطنية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا الفضاء لم تعد ترفًا علميًا، بل أصبحت أداة أساسية في دعم عملية صنع القرار، وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد، ومواجهة التحديات التنموية والبيئية، بدءًا من التخطيط العمراني، مرورًا بإدارة الموارد المائية والزراعية، وصولًا إلى التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية وغيرها من المجالات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأمن ورفاهية المواطن المصري.

وأضاف "الجوهري"، أن هذا التعاون هو بداية لشراكة استراتيجية طويلة الأمد تستهدف تحقيق نتائج ملموسة ومشروعات قابلة للتنفيذ، مضيفًا أنه يمكن تعظيم العائد من البيانات الفضائية في مجالات إعداد الأبحاث والدراسات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية، وتوثيق الصور والخرائط الفضائية وتدعيمها بالوصف والمعلومات، ومؤكدًا أن هذا التعاون يقوم على أسس واضحة تحترم اعتبارات الأمن القومي، وتحفظ حقوق الملكية الفكرية، وتضمن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الفضائية للأغراض السلمية والتنموية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن تقديره لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إمداد صانع القرار بالتحليلات والبيانات اللازمة في شتى المجالات، وهي الأدوار التي يمكن البناء عليها عبر إحداث التكامل مع وكالة الفضاء المصرية بما تمتلكه من إمكانيات متقدمة تتيح العمل بشكل مشترك بين الجهتين بما يخدم الأهداف التنموية للبلاد.

وأضاف "إسماعيل"، أن الدولة المصرية حريصة على دعم مجالات عمل الوكالة، خاصة توطين تكنولوجيات الفضاء ودعم القدرات لتنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق أقصى استفادة من أبحاث علوم الفضاء في مجالات التنمية، خاصة في ظل التسارع العالمي في ذلك المجال، مشيرًا إلى أن التعاون مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء يمثل بداية هامة نحو الاستفادة من علوم البيانات والصور الفضائية في دعم متخذ القرار. كما تسعى الوكالة لتعميق التعاون مع الأشقاء الافارقة في توظيف تكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تستضيف مصر مقر وكالة الفضاء الافريقية.