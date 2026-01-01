قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
محمد صلاح يتبرع بـ6% من ثروته ويواصل صناعة نموذج إنساني داخل مصر وخارجها
1500 جنيه لكل فرد.. آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ويندوز يدعم برامج «مفاتيح المرور» الأخرى .. ما القصة؟

ويندوز يدعم برامج “مفاتيح المرور” الأخرى
ويندوز يدعم برامج “مفاتيح المرور” الأخرى
عبد الفتاح تركي

لم يعد المستخدم مقيدا ببرنامج إدارة كلمات المرور المدمج في نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز عندما يتعلق الأمر بوظيفة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور “مفاتيح المرور”؛ إذ أتاحت شركة مايكروسوفت للمستخدم إمكانية اختيار برنامج إدارة كلمات المرور الموثوق Passkeys من الشركات الأخرى، وفي البداية سيجري دعم برنامجي “Bitwarden” و”1Password”، وسيتم إضافة المزيد من البرامج لاحقا.

واجهة Hello

وتعد واجهة تسجيل الدخول بنظام تشغيل ويندوز Hello هي المركز الرئيسي لحفظ كلمات المرور وتسجيل الدخول بواسطة مفاتيح المرور Passkeys في نظام التشغيل، وتعمل هذه الوظيفة بواسطة التعرف على الوجه أو مسح بصمات الأصابع أو رقم التعريف الشخصي PIN.

واقرأ أيضًا:

ويندوز 11

وعند الرغبة في تخزين مفتاح مرور فإن واجهة Hello ستظهر وتتيح للمستخدم إمكانية التغيير المسبق لبرنامج إدارة كلمات المرور، وعندما يتم تسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور فإنه يتم فتح تطبيق Hello ويتيح التحقق من هوية المستخدم عن طريق التعرف على الوجه أو بصمة الأصابع أو كود التعريف الشخصي PIN.

زوج من المفاتيح المشفرة

وتتيح وظيفة مفاتيح المرور إمكانية تسجيل الدخول بدون كلمة مرور عن طريق زوج من المفاتيح المشفرة، وتمتاز هذه الطريقة بأنها آمنة للغاية؛ لأن مفاتيح المرور يصعب الوصول إليها أو سرقتها أو تخمينها على عكس كلمات المرور التقليدية، علاوة على أنه يصعب نسيان مفاتيح المرور، ولن تكون سهلة أو ضعيفة؛ لأنه يتم إنشاؤها تلقائيا.

علاوة على أنه يتم استعمال وظيفة مفاتيح المرور بطريقة سهلة ومريحة؛ حيث يتطلب الموقع الإلكتروني أو الخدمة المعنية مفتاح التشفير المخزن على جهاز المستخدم لكي تتم عملية تسجيل الدخول، بحسب دي بي إيه.

وبعد ذلك لا يلزم سوى التحقق من صحة الطلب بسهولة عبر بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو إدخال كود التعريف الشخصي PIN، وبعد ذلك تتم مقارنة المفتاح الخاص بنظيره، وهو مفتاح التشفير العام المخزن لدى الخدمة المعنية.

ويندوز 11

طرق التخزين

ويمكن للمستخدم تخزين مفاتيح المرور على وحدة ذاكرة فلاشية USB للأمان تدعم بروتوكول FIDO2، أو في نظام تشغيل الأجهزة الجوالة جوجل أندرويد أو أبل “آي أو إس” أو “ماك أو إس” أو نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز أو برامج إدارة كلمات المرور المتوافقة من الشركات الأخرى، والتي يمكن استعمالها بشكل عام مثل “Bitwarden” أو “KeePassXC”، وتظل كلمات المرور المخزنة بالفعل في برامج إدارة كلمات المرور كما هي ويمكن استعمالها كالمعتاد.

ويندوز 10

ويعد استعمال مفاتيح المرور المخزنة في برامج إدارة كلمات المرور من الشركات الأخرى بسلاسة في نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز خطوة مهمة نحو إمكانية استعمال مفاتيح المرور عبر مختلف المنصات وإمكانية نقلها، وقد أتاحت شركة مايكروسوفت في فترة سابقة إمكانية تخزين مفاتيح المرور ومزامنتها في متصفحها Edge.

مفاتيح المرور مايكروسوفت 1Password Bitwarden KeePassXC طرق التخزين Edge passkeys ويندوز Hello

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

تطبيقات ذكية جديدة في جامعة بنها لتسويق خدماتها

إزالة اكشاك مخالفة

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع القاهرة

إحدى مدارس سوهاج

حصاد 2025 في سوهاج.. تسليم وإعداد 31 مدرسة جديدة بتكلفة تتخطى مليار جنيه

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد