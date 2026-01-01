ويندوز يدعم برامج «مفاتيح المرور» الأخرى .. ما القصة؟

لم يعد المستخدم مقيدا ببرنامج إدارة كلمات المرور المدمج في نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز عندما يتعلق الأمر بوظيفة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور “مفاتيح المرور”؛ إذ أتاحت شركة مايكروسوفت للمستخدم إمكانية اختيار برنامج إدارة كلمات المرور الموثوق Passkeys من الشركات الأخرى، وفي البداية سيجري دعم برنامجي “Bitwarden” و”1Password”، وسيتم إضافة المزيد من البرامج لاحقا.

واجهة Hello

وتعد واجهة تسجيل الدخول بنظام تشغيل ويندوز Hello هي المركز الرئيسي لحفظ كلمات المرور وتسجيل الدخول بواسطة مفاتيح المرور Passkeys في نظام التشغيل، وتعمل هذه الوظيفة بواسطة التعرف على الوجه أو مسح بصمات الأصابع أو رقم التعريف الشخصي PIN.

وعند الرغبة في تخزين مفتاح مرور فإن واجهة Hello ستظهر وتتيح للمستخدم إمكانية التغيير المسبق لبرنامج إدارة كلمات المرور، وعندما يتم تسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور فإنه يتم فتح تطبيق Hello ويتيح التحقق من هوية المستخدم عن طريق التعرف على الوجه أو بصمة الأصابع أو كود التعريف الشخصي PIN.

زوج من المفاتيح المشفرة

وتتيح وظيفة مفاتيح المرور إمكانية تسجيل الدخول بدون كلمة مرور عن طريق زوج من المفاتيح المشفرة، وتمتاز هذه الطريقة بأنها آمنة للغاية؛ لأن مفاتيح المرور يصعب الوصول إليها أو سرقتها أو تخمينها على عكس كلمات المرور التقليدية، علاوة على أنه يصعب نسيان مفاتيح المرور، ولن تكون سهلة أو ضعيفة؛ لأنه يتم إنشاؤها تلقائيا.

علاوة على أنه يتم استعمال وظيفة مفاتيح المرور بطريقة سهلة ومريحة؛ حيث يتطلب الموقع الإلكتروني أو الخدمة المعنية مفتاح التشفير المخزن على جهاز المستخدم لكي تتم عملية تسجيل الدخول، بحسب دي بي إيه.

وبعد ذلك لا يلزم سوى التحقق من صحة الطلب بسهولة عبر بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو إدخال كود التعريف الشخصي PIN، وبعد ذلك تتم مقارنة المفتاح الخاص بنظيره، وهو مفتاح التشفير العام المخزن لدى الخدمة المعنية.

طرق التخزين

ويمكن للمستخدم تخزين مفاتيح المرور على وحدة ذاكرة فلاشية USB للأمان تدعم بروتوكول FIDO2، أو في نظام تشغيل الأجهزة الجوالة جوجل أندرويد أو أبل “آي أو إس” أو “ماك أو إس” أو نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز أو برامج إدارة كلمات المرور المتوافقة من الشركات الأخرى، والتي يمكن استعمالها بشكل عام مثل “Bitwarden” أو “KeePassXC”، وتظل كلمات المرور المخزنة بالفعل في برامج إدارة كلمات المرور كما هي ويمكن استعمالها كالمعتاد.

ويعد استعمال مفاتيح المرور المخزنة في برامج إدارة كلمات المرور من الشركات الأخرى بسلاسة في نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز خطوة مهمة نحو إمكانية استعمال مفاتيح المرور عبر مختلف المنصات وإمكانية نقلها، وقد أتاحت شركة مايكروسوفت في فترة سابقة إمكانية تخزين مفاتيح المرور ومزامنتها في متصفحها Edge.