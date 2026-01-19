سيف زاهر: الأهلي أنهى رسميا الاتفاق مع المصري لضم أحمد عيد

أكد الإعلامي سيف زاهر، خلال برنامجه “ملعب أون”، أن النادي الأهلي أنهى رسميًا الاتفاق مع نادي المصري البورسعيدي لضم اللاعب أحمد عيد إلى صفوف الفريق.

وأوضح زاهر أن اللاعب أصبح رسميًا ضمن قائمة الأهلي، وسيخضع غدًا للكشف الطبي قبل الانضمام رسميًا للفريق.

إجراءات سريعة بسبب عقد اللاعب

وينتهي عقد أحمد عيد مع النادي المصري بنهاية الموسم الجاري، مما سمح له بالتوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الحالية في يناير. وقد ساهم هذا الوضع في سرعة إتمام الصفقة، حيث استغلت إدارة الأهلي فرصة وجود اللاعب بدون قيود تعاقدية للانضمام للفريق قبل نهاية الموسم.

أحمد عيد والخطوة القادمة مع الأهلي

وسيخضع اللاعب للكشف الطبي غدًا تمهيدًا لتوقيع العقود بشكل رسمي، ثم الانضمام إلى تدريبات الفريق الأول استعدادًا للمباريات المقبلة في الدوري وكأس مصر. ومن المتوقع أن يساهم أحمد عيد بخبرته ومهاراته في تعزيز خط الدفاع والأداء الهجومي للفريق الأحمر.

أحمد عيد مع منتخب مصر

جدير بالذكر أن أحمد عيد كان ضمن صفوف منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب. وقد أثبت اللاعب خلال المباريات الأخيرة مستوى مميزًا مع المنتخب، ما عزز من مكانته ورفع سقف التوقعات بشأن دوره مع الأهلي.

خطوة استراتيجية للنادي الأهلي

يأتي ضم أحمد عيد ضمن خطة الأهلي لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين قبل مواجهة التحديات المتبقية في الموسم الحالي. ويأمل الجهاز الفني بقيادة مدرب الفريق أن يضيف اللاعب الجديد قيمة فنية كبيرة للفريق، خصوصًا في المباريات المهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي



المتابعة الإعلامية للصفقة

الصفقة حظيت بتغطية إعلامية واسعة، حيث تناول الإعلاميون كافة تفاصيل انتقال اللاعب والإجراءات الرسمية، مؤكدين أن الأهلي نجح في تأمين خدمات أحمد عيد قبل انقضاء فترة الانتقالات، وهو ما يعكس قوة التخطيط الإداري للنادي.



