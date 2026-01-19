قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسامة نبيه: ندمت على تصريحاتي بعد كأس العالم للشباب
وولينج الصينية تقدم سيارة Xingguang 560 بهذا السعر
مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا
مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين
أزمة جرينلاند تتصاعد.. برلين تلوح برفع إيجار القواعد الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية
تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا
سماع الشهود في محاكمة 11 متهما بـ«خلية التهريب».. اليوم
خلال الـ18 شهرا الماضية.. التضامن: إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة
وليد الراكركي: أعد جماهير المغرب بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم
ساديو ماني يكشف الكواليس: أنا من أقنعت الفريق بالعودة والقتال حتى النهاية
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 21 قتيلا.. صور
10 إجراءات عاجلة لحماية المزارعين من مخاطر التغيرات المناخية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سيف زاهر: الأهلي أنهى رسميا الاتفاق مع المصري لضم أحمد عيد

رباب الهواري

أكد الإعلامي سيف زاهر، خلال برنامجه “ملعب أون”، أن النادي الأهلي أنهى رسميًا الاتفاق مع نادي المصري البورسعيدي لضم اللاعب أحمد عيد إلى صفوف الفريق.

 وأوضح زاهر أن اللاعب أصبح رسميًا ضمن قائمة الأهلي، وسيخضع غدًا للكشف الطبي قبل الانضمام رسميًا للفريق.

إجراءات سريعة بسبب عقد اللاعب

وينتهي عقد أحمد عيد مع النادي المصري بنهاية الموسم الجاري، مما سمح له بالتوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الحالية في يناير. وقد ساهم هذا الوضع في سرعة إتمام الصفقة، حيث استغلت إدارة الأهلي فرصة وجود اللاعب بدون قيود تعاقدية للانضمام للفريق قبل نهاية الموسم.

أحمد عيد والخطوة القادمة مع الأهلي

وسيخضع اللاعب للكشف الطبي غدًا تمهيدًا لتوقيع العقود بشكل رسمي، ثم الانضمام إلى تدريبات الفريق الأول استعدادًا للمباريات المقبلة في الدوري وكأس مصر. ومن المتوقع أن يساهم أحمد عيد بخبرته ومهاراته في تعزيز خط الدفاع والأداء الهجومي للفريق الأحمر.

أحمد عيد مع منتخب مصر

جدير بالذكر أن أحمد عيد كان ضمن صفوف منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب. وقد أثبت اللاعب خلال المباريات الأخيرة مستوى مميزًا مع المنتخب، ما عزز من مكانته ورفع سقف التوقعات بشأن دوره مع الأهلي.

خطوة استراتيجية للنادي الأهلي

يأتي ضم أحمد عيد ضمن خطة الأهلي لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين قبل مواجهة التحديات المتبقية في الموسم الحالي. ويأمل الجهاز الفني بقيادة مدرب الفريق أن يضيف اللاعب الجديد قيمة فنية كبيرة للفريق، خصوصًا في المباريات المهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي
 

المتابعة الإعلامية للصفقة

الصفقة حظيت بتغطية إعلامية واسعة، حيث تناول الإعلاميون كافة تفاصيل انتقال اللاعب والإجراءات الرسمية، مؤكدين أن الأهلي نجح في تأمين خدمات أحمد عيد قبل انقضاء فترة الانتقالات، وهو ما يعكس قوة التخطيط الإداري للنادي.


 

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

محمول

TECNO تكشف عن أنحف هاتف بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد

كيا سيلتوس الجيل الجديد

المواصفات الكاملة لسيارة كيا سيلتوس 2026 الجيل الثاني.. صور

AMD 

AMD تركز على بطاقة RX 9070 XT لمواجهة أزمة ارتفاع تكاليف الذاكرة

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

