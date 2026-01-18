قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
تعرف على سعر الذهب في مصر الآن
5 قضايا رئيسية.. أحمد موسى يكشف تفاصيل عن لقاء الرئيس السيسي وترامب المرتقب في دافوس
تراجع تكتيكي ورحيل سلوفيني ومغادرة حارس شاب| ماذا يحدث في الأهلي؟

شهدت جدران النادي الأهلي العديد من الأحداث التي طفت على السطح خلال الآونة الأخيرة، خاصة في ملف الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي.

إدارة النادي الأهلي استقرت على خروج المهاجم السلوفيني نيتس جراديشارد على سبيل الإعارة فى الميركاتو الشتوي.

فيما تمسكت إدارة النادي الأهلي بعدم مغادرة محمد سيحا الحارس الشاب، للقلعة الحمراء، والإبقاء عليه؛ في ظل قيده في القائمة الإفريقية.

إعارة جراديشارد

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مبدئي على إعارة مهاجمه السلوفيني نيتس جراديشار إلى نادي أوبيست المجري، حتى نهاية الموسم الحالي؛ بعدما فتح مسئولو القلعة الحمراء هذا الباب في الميركاتو الشتوي الحالي؛ من أجل ضم مهاجم أفريقي سوبر يقدم الإضافة لصفوف المارد الأحمر.

ويتفاوض الأهلي مع “أوبيست”، على تفاصيل الإعارة، وإمكانية وضع بند أحقية الشراء عقب نهاية الموسم الحالي؛ حال دفع النادي المجري مبلغا ماليا معينا، ووضع بعض البنود الأخرى من جراء بيع لاعبه، مع تحديد موعد سداد الصفقة.

إعارة سيحا
تراجع النادي الأهلي عن إعارة محمد سيحا حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقررت إدارة النادي الأهلي الإبقاء على سيحا حارس مرمى الشياطين الحمر؛ بعدما ظهر بشكل جيد خلال المباريات الماضية، والتي دافع فيها عن عرين الفريق في بطولتي كأس عاصمة مصر، وكأس مصر.

إعارة حمزة علاء
استقر النادي الأهلي على إعارة حمزة علاء حارس الفريق، بدلاً من الحارس سيحا، لا سيما وأن الأول لم يظهر بشكل جيد خلال المباريات التي شارك فيها مؤخرا.

وما عزز من بقاء سيحا؛ كونه مقيدا في القائمة الأفريقية، فيما لم يتم قيد حمزة علاء سوى محليا.

