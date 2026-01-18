قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. لاعب سيراميكا كليوباترا ينضم إلى صفوف الأهلي

توصل النادي الأهلي  إلى اتفاق رسمي مع مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، مروان عثمان، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتم التوصل إلى اتفاق بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بعد مفاوضات استمرت عدة أيام، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة خلال الأيام المقبلة.

 ويعد مروان عثمان أحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري هذا الموسم، ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة، بالإضافة إلى سجل تهديفي مميز.

وقد أبدى النادي الأهلي موافقة مبدئية على طلب نادي سيراميكا كليوباترا بإتمام صفقة تبادلية تشمل عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله، مقابل الحصول على خدمات مروان عثمان،  مهاجم الفريق، وذلك تلبية لرغبة المدرب الدنماركي ييس توروب في تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

واشترط نادي سيراميكا  أنه في حال رغبة الأهلي في شراء مروان عثمان نهائيًا، يجب أن يكون انتقال عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله بيعًا نهائيًا أيضًا، وليس على سبيل الإعارة.

تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

واشترط سيراميكا أنه في حال التوصل لاتفاق على إعارة مروان عثمان بنية البيع، فإن الإعارة بنية البيع يجب أن تشمل لاعبي الأهلي كذلك، بينما في حالة إعارة مروان عثمان فقط، ينبغي أن يتم خروج عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله بنفس النظام.

من جانبه، لا تزال المفاوضات متوقفة بشأن محمد عبد الله، إذ يفضل الأهلي خروجه على سبيل الإعارة فقط دون تضمين بند أحقية الشراء.

تنسيق الجامعات الخاصة

الطب 74% والأسنان 73% و64% للهندسة.. ننشر الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات الخاصة التيرم الثاني

المتحف المصري الكبير

وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني يزور المتحف المصري الكبير

وزير الخارجية

وزير الخارجية: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لمجلس الأعمال المصري-الكندي لتعزيز دوره في جذب الاستثمارات

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

سلمى ابو ضيف

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ألم يحن الوقت لقانون عربي مشترك لحماية بيانات المستخدمين؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جميلات البرلمان

