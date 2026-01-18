قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الموارد المائية للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
جامعتا المنصورة والمنصورة الأهلية تفوزان بمشروع EUSEEDS الممول من الاتحاد الأوروبي

همت الحسينى

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن فوز جامعتي المنصورة والمنصورة الأهلية بتمويل دولي ضمن مشروع، والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار برنامج Interreg NEXT MED، وبالتعاون بين مكتبي العلاقات الدولية بالجامعتين.

ويأتي هذا الفوز عقب منافسة دولية وإقليمية قوية شاركت فيها جامعات من مصر ولبنان والأردن وفلسطين وقبرص، حيث نجح فريق العمل المشترك في إعداد ملف المشروع وتقديم عرض فني متكامل، ومناقشته مع الجهة المانحة وفق أعلى المعايير المهنية، تحت رعاية رئيس جامعة المنصورة، وبريادة الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وصرّح الدكتور شريف خاطر بأن فوز الجامعتين بهذا المشروع الأوروبي يعكس الثقة الدولية المتزايدة في القدرات الأكاديمية والتنظيمية لمؤسسات التعليم العالي المصرية، مؤكدًا أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها الدولي، وتوسيع نطاق مشاركتها في المشروعات العابرة للحدود، بما يخدم أهداف التنمية وبناء الإنسان.

وأضاف أن مشروع EUSEEDS يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي بين جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الأهلية، ويؤكد رؤية الجامعة في ربط التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل، وتنمية مهارات التوظيف وريادة الأعمال والمهارات الرقمية لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الجامعة لزيادة حجم التمويل الدولي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأوروبية والفرنكفونية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب، ويدعم تنافسية الخريجين إقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور طارق غلوش، أن المشروع يُعد إضافة نوعية لمحفظة المشروعات الدولية التي تنفذها الجامعة، ويعكس نجاح سياساتها في دعم البحث التطبيقي وبناء القدرات، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي وريادة الأعمال والمهارات الرقمية، بما يخدم خطط الدولة في تدويل التعليم العالي وربط مخرجاته من باحتياجات التنمية.

كما أشار إلى أن مشاركة الجامعة في مثل هذه البرامج الأوروبية الكبرى تسهم في إتاحة فرص تدريبية وبحثية متقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتعزز من قدرة الجامعة على المنافسة في المشروعات الدولية متعددة الشركاء.

وضم فريق العمل القائم على إعداد وتنفيذ المشروع كلًا من: الدكتور محمد جار العلم، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة؛ والدكتور أحمد الشيخ، مدير مركز العلاقات الدولية والتصنيف بجامعة المنصورة الأهلية؛ والدكتور يسرا الفار، نائب مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة؛ والدكتور شادي عوني، نائب مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة؛ والدكتور يوسف جميل، نائب مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة؛ والدكتورة سلوان محمود، منسق التصنيف بجامعة المنصورة الأهلية؛ والدكتورة هبة سمير، منسق مركز التدريب والتميز بجامعة المنصورة الأهلية؛ والدكتورة رندا هانئ، منسق مركز ريادة الأعمال بجامعة المنصورة الأهلية؛ والدكتورة كريستينا إدوارد، منسق كلية الآداب بمكتب العلاقات الدولية؛ والدكتورة أميرة إسماعيل، المدرس المساعد بكلية التربية.

ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكفونية (AUF)، في إطار دعمها المستمر لتكامل الجامعات الأعضاء داخل الفضاء الفرنكفوني، وتعزيز مشاركتها في المشروعات الأوروبية الكبرى ذات الأثر المستدام، بما يسهم في تطوير مهارات الطلاب، لا سيما في مجالات التوظيف وريادة الأعمال والتحول الرقمي.

ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن الخطوات التنفيذية للمشروع وآليات التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب، لا سيما الفرانكفونيين، وأعضاء هيئة التدريس، ويعزز مكانة جامعتي المنصورة والمنصورة الأهلية على خريطة التعاون الأكاديمي الدولي.

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

ارشيفية

المشدد 15 سنة لـ عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بالشرابية

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

استمرار حبس رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على "الديزل"

ارشيفية

سيارة ملاكي تصطدم بسور محور صفط اللبن وإصابة قائدها

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

